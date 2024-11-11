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Reuters: проблемы в экономике Китая становятся угрозой для цен на нефть
Reuters: проблемы в экономике Китая становятся угрозой для цен на нефть - 11.11.2024, ПРАЙМ
Reuters: проблемы в экономике Китая становятся угрозой для цен на нефть
Китайская экономика сталкивается с проблемами, которые являются одной из главных угроз для цен на нефть и помешают ОПЕК+ сократить добычу, говорится в материале | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:01+0300
2024-11-11T14:01+0300
2024-11-11T14:01+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Китайская экономика сталкивается с проблемами, которые являются одной из главных угроз для цен на нефть и помешают ОПЕК+ сократить добычу, говорится в материале издание Reuters.Отмечается, что в октябре импорт нефти в Китае снижался шестой месяц подряд, что вызывает беспокойство у экспортеров нефти. Падение показателей приводит к нарастанию запасов сырой нефти и может снизить спрос.По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на десять процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. В течение первых десяти месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки.Рост внутреннего производства, что частично компенсирует упадок импорта. Однако, самым значимым фактором на рынке нефти является приход Дональда Трампа к власти. В зависимости от его действий, ситуация на рынке может измениться. Если произойдет новая торговая война с Китаем, спрос на нефть резко сократится, а цены упадут, заключили в издании.
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китай, нефть, рынок
Экономика, КИТАЙ, Нефть, Рынок
Reuters: проблемы в экономике Китая становятся угрозой для цен на нефть
Reuters: масштаб проблем экономики Китая становится угрозой для цен на нефть
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Китайская экономика сталкивается с проблемами, которые являются одной из главных угроз для цен на нефть и помешают ОПЕК+ сократить добычу, говорится
в материале издание Reuters.
Отмечается, что в октябре импорт нефти в Китае снижался шестой месяц подряд, что вызывает беспокойство у экспортеров нефти. Падение показателей приводит к нарастанию запасов сырой нефти и может снизить спрос.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на десять процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. В течение первых десяти месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки.
Рост внутреннего производства, что частично компенсирует упадок импорта. Однако, самым значимым фактором на рынке нефти является приход Дональда Трампа к власти. В зависимости от его действий, ситуация на рынке может измениться. Если произойдет новая торговая война с Китаем, спрос на нефть резко сократится, а цены упадут, заключили в издании.
Россия нарастила поставки нефти в Китай с начала года