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Стоимость нефти ускорила темпы снижения

Стоимость нефти ускорила темпы снижения - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти ускорила темпы снижения

Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение по сравнению с утренней динамикой до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:27+0300

2024-11-11T14:27+0300

2024-11-11T14:27+0300

экономика

нефть

рынок

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение по сравнению с утренней динамикой до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,37%, до 72,86 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 1,59%, до 69,26 доллара. Цена Brent находится ниже 73 долларов впервые с 1 ноября. Утром нефть дешевела в целом в пределах 0,5%. Трейдеры продолжают оценивать перспективы для нефтяного рынка после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Политика Трампа в отношении Ирана и Китая может отразиться на нефтяных котировках. "Рынок по-прежнему обеспокоен влиянием обещанных Трампом пошлин на экономический рост Китая, поскольку это может ограничить нефтяной спрос", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research. Возвращение Трампа в качестве президента страны также может увеличить добычу нефти в США, хотя "это остается долгосрочной историей", отмечают эксперты. Инвесторы продолжают оценивать последствия урагана "Рафаэль". По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) со ссылкой на отчеты операторов, в связи с ураганом было остановлено около 27,59% от нефтяной добычи и 16,67% от добычи газа в Мексиканском заливе. Это несколько меньше данных предыдущего дня.

https://1prime.ru/20241111/neft-852733581.html

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нефть, рынок