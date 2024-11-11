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Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече
Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече
Действующий глава Белого дома Джо Байден обратится к новому президенту Штатов Дональду Трампу с призывом продолжить военную и финансовую помощь Киеву, сообщает... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:52+0300
2024-11-11T16:54+0300
политика
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден обратится к новому президенту Штатов Дональду Трампу с призывом продолжить военную и финансовую помощь Киеву, сообщает британская газета Guardian."На этой неделе Байден примет Трампа в Белом доме на встрече высокой важности, на которой, как ожидается, действующий президент призовёт Трампа продолжить финансирование Украины, а также обсудит широкую внешнеполитическую повестку, по которой они редко сходятся во взглядах", - подчеркнули авторы статьи.В издании также отметили, что перспектива кардинального изменения политики США при Трампе в отношении Украины делает маловероятным сохранение каких-либо серьёзных изменений, предпринятых Байденом, в отношении Украины.Ранее американская администрация распространила заявление, согласно которому Байден и Трамп встретятся 13 ноября в Белом доме в рамках процесса передачи власти в стране.
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дональд трамп, джо байден, сша
Политика, Дональд Трамп, Джо Байден, США
16:52 11.11.2024 (обновлено: 16:54 11.11.2024)
 
Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече

Guardian: Байден на встрече с Трампом в Белом доме призовёт его продолжить помощь Киеву

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден обратится к новому президенту Штатов Дональду Трампу с призывом продолжить военную и финансовую помощь Киеву, сообщает британская газета Guardian.
"На этой неделе Байден примет Трампа в Белом доме на встрече высокой важности, на которой, как ожидается, действующий президент призовёт Трампа продолжить финансирование Украины, а также обсудит широкую внешнеполитическую повестку, по которой они редко сходятся во взглядах", - подчеркнули авторы статьи.
В издании также отметили, что перспектива кардинального изменения политики США при Трампе в отношении Украины делает маловероятным сохранение каких-либо серьёзных изменений, предпринятых Байденом, в отношении Украины.
Ранее американская администрация распространила заявление, согласно которому Байден и Трамп встретятся 13 ноября в Белом доме в рамках процесса передачи власти в стране.
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ПолитикаДональд ТрампДжо БайденСША
 
 
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