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Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече

Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стало известно, о чем Байден попросит Трампа при личной встрече

Действующий глава Белого дома Джо Байден обратится к новому президенту Штатов Дональду Трампу с призывом продолжить военную и финансовую помощь Киеву, сообщает... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:52+0300

2024-11-11T16:52+0300

2024-11-11T16:54+0300

политика

дональд трамп

джо байден

сша

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден обратится к новому президенту Штатов Дональду Трампу с призывом продолжить военную и финансовую помощь Киеву, сообщает британская газета Guardian."На этой неделе Байден примет Трампа в Белом доме на встрече высокой важности, на которой, как ожидается, действующий президент призовёт Трампа продолжить финансирование Украины, а также обсудит широкую внешнеполитическую повестку, по которой они редко сходятся во взглядах", - подчеркнули авторы статьи.В издании также отметили, что перспектива кардинального изменения политики США при Трампе в отношении Украины делает маловероятным сохранение каких-либо серьёзных изменений, предпринятых Байденом, в отношении Украины.Ранее американская администрация распространила заявление, согласно которому Байден и Трамп встретятся 13 ноября в Белом доме в рамках процесса передачи власти в стране.

https://1prime.ru/20241111/politika-852739879.html

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дональд трамп, джо байден, сша