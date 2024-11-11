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В США пожаловались на крупные провалы ВСУ
В США пожаловались на крупные провалы ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ
В США пожаловались на крупные провалы ВСУ
ВСУ не добились каких-либо стратегических успехов, несмотря на использование западных бронемашин Bradley, заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:28+0300
2024-11-11T10:28+0300
2024-11-11T10:28+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВСУ не добились каких-либо стратегических успехов, несмотря на использование западных бронемашин Bradley, заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт. О провалах украинской армии он рассказал в статье для National Interest."ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта", — подчеркнул он, добавив, что успеху украинцев не поспособствовало даже американское вооружение.Вейхерт также отметил, что в ходе сражений с ВС России украинские подразделения потеряли огромное количество бронемашин. Кроме того, подчеркнул эксперт, подобные растраты считались бы в Штатах критическими.
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всу, украина, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, США
В США пожаловались на крупные провалы ВСУ
NI: ВСУ не смогли добиться успехов, несмотря на использование БМП Bradley
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
ВСУ не добились каких-либо стратегических успехов, несмотря на использование западных бронемашин Bradley, заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт. О провалах украинской армии он рассказал в статье
для National Interest.
"ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта", — подчеркнул он, добавив, что успеху украинцев не поспособствовало даже американское вооружение.
Вейхерт также отметил, что в ходе сражений с ВС России украинские подразделения потеряли огромное количество бронемашин. Кроме того, подчеркнул эксперт, подобные растраты считались бы в Штатах критическими.
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