https://1prime.ru/20241111/proval-852725861.html

В США пожаловались на крупные провалы ВСУ

В США пожаловались на крупные провалы ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ

В США пожаловались на крупные провалы ВСУ

ВСУ не добились каких-либо стратегических успехов, несмотря на использование западных бронемашин Bradley, заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:28+0300

2024-11-11T10:28+0300

2024-11-11T10:28+0300

спецоперация на украине

всу

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850787469_0:15:1727:986_1920x0_80_0_0_79f02c9c1006ae387e1da4aa560ee024.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВСУ не добились каких-либо стратегических успехов, несмотря на использование западных бронемашин Bradley, заявил экс-сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт. О провалах украинской армии он рассказал в статье для National Interest."ВСУ не смогли одержать ни одной существенной стратегической победы. Сегодня Россия сохраняет за собой все территории восточной Украины и Крымского полуострова, которые были у нее на начало конфликта", — подчеркнул он, добавив, что успеху украинцев не поспособствовало даже американское вооружение.Вейхерт также отметил, что в ходе сражений с ВС России украинские подразделения потеряли огромное количество бронемашин. Кроме того, подчеркнул эксперт, подобные растраты считались бы в Штатах критическими.

https://1prime.ru/20241111/territorii-852725453.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, сша