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Рубль на Мосбирже перешел к росту против юаня

Рубль на Мосбирже перешел к росту против юаня - 11.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже перешел к росту против юаня

Рубль на Московской бирже в понедельник перешел к повышению против юаня, китайская валюта сползает к психологическому уровню 13,5 рубля, следует из данных... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:59+0300

2024-11-11T17:59+0300

2024-11-11T17:59+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в понедельник перешел к повышению против юаня, китайская валюта сползает к психологическому уровню 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск снижался на 5 копеек, до 13,52 рубля. Снижение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,5-13,6 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 60,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,251 против 7,207 на форексе. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Рубль днем в понедельник перешел к росту против юаня, который пока удерживается выше психологического уровня 13,5 рубля. "Поддержку рублю может оказывать переток средств из иностранной валюты на рынок российских акций и облигаций, где наблюдается сильный рост. Инвесторы могут конвертировать юани в рубли для этого, что поддерживает курс рубля. Активизация спроса на российские активы обусловлена ожиданиями улучшения геополитической обстановки и смягчения режима антироссийских санкций после смены президента США", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка остаются около минимума с июня и составляют 2,57% годовых по индикатору RUSFARCNY против 2,44% накануне. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.43 мск падает на 2,5%, до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,5%, до 105,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Обсуждать снижение ключевой ставки ЦБ РФ еще очень рано, но формирование устойчивых дезинфляционных трендов – важная предпосылка для будущего замедления роста цен, рассуждает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Пока же высокие рублевые процентные ставки продолжают поддерживать позиции рубля. На начавшейся неделе курс доллара может находиться в коридоре 97-99 рублей, китайского юаня – 13,5-13,8 рубля", - говорит она. Фактор ожиданий смягчения антироссийских санкций способен поправить ситуацию и с экспортом, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций" о факторах курсообразования рубля. "Правда, импорт также может выиграть от смягчения санкций и более дружественного отношения контрагентов, в том числе в плане трансграничных платежей. Поэтому вряд ли укрепление рубля будет продолжительным и сильным. Курс удерживается от ухода ниже уровня 13,5 рубля, однако он может еще не раз быть проверен на прочность. Более вероятный диапазон для юаня на эту неделю сейчас видится в границах 13,33–13,58 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют