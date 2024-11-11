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"Недостижимо". В США сообщили Киеву плохие новости о завершении конфликта - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Недостижимо". В США сообщили Киеву плохие новости о завершении конфликта
"Недостижимо". В США сообщили Киеву плохие новости о завершении конфликта - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Недостижимо". В США сообщили Киеву плохие новости о завершении конфликта
Победа Украины в конфликте с Россией, которую она определяет как вывод российских войск со всей территории страны, недостижима, сообщает CNN. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:52+0300
2024-11-11T10:53+0300
спецоперация на украине
всу
запад
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа Украины в конфликте с Россией, которую она определяет как вывод российских войск со всей территории страны, недостижима, сообщает CNN."Победа, которую украинское правительство определяет как вывод российских войск со всей территории страны, по общему мнению, является недостижимой", — сказано в издании.Отмечается, что украинское правительство находится в слабой позиции, и Запад все больше склоняется к мысли, что прекращение боевых действий возможно только через переговоры, которые включают отказ Украины от некоторых территорий.В середине июня президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по решению конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей как российских, а также установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20241110/svo-852719368.html
запад
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всу, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД
10:52 11.11.2024 (обновлено: 10:53 11.11.2024)
 
"Недостижимо". В США сообщили Киеву плохие новости о завершении конфликта

CNN: на Западе считают недостижимой победу на условиях Украины

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Победа Украины в конфликте с Россией, которую она определяет как вывод российских войск со всей территории страны, недостижима, сообщает CNN.
"Победа, которую украинское правительство определяет как вывод российских войск со всей территории страны, по общему мнению, является недостижимой", — сказано в издании.
Отмечается, что украинское правительство находится в слабой позиции, и Запад все больше склоняется к мысли, что прекращение боевых действий возможно только через переговоры, которые включают отказ Украины от некоторых территорий.
В середине июня президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по решению конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей как российских, а также установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.
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