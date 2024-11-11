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"Не умеют думать": Пушков раскрыл, к чему приведут удары "вглубь" России - 11.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241111/udary-852735841.html
"Не умеют думать": Пушков раскрыл, к чему приведут удары "вглубь" России
"Не умеют думать": Пушков раскрыл, к чему приведут удары "вглубь" России - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Не умеют думать": Пушков раскрыл, к чему приведут удары "вглубь" России
Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не осознают, чем грозит снятие запрета ВСУ на удары "вглубь" российских территорий, заявил... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:42+0300
2024-11-11T14:42+0300
спецоперация на украине
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франция
ракетные удары
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не осознают, чем грозит снятие запрета ВСУ на удары "вглубь" российских территорий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.Ранее стало известно, что европейские лидеры намерены обратиться к действующему президенту Штатов Джо Байдену с просьбой о разрешении использовать киевскому режиму дальнобойные ракеты для атаки территорий России. Политики рассчитывают на успех своего плана в связи с истекающим сроком полномочий главы Белого дома и его возможным желанием войти в историю таким шагом."Таким путем эти двое не только рассчитывают изменить ход войны, но и сорвать планы Трампа по ее прекращению. Куда это может завести Европу, эти двое думать не хотят или не умеют", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.Он также отметил, что до сегодняшнего дня Байден выступал решительно против разрешения таких ударов. Однако, подчеркнул сенатор, желание нарушить планы Трампа по мирному урегулированию конфликта может оказаться сильнее.
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великобритания, франция, ракетные удары, алексей пушков, всу
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ракетные удары, Алексей Пушков, ВСУ
14:42 11.11.2024
 
"Не умеют думать": Пушков раскрыл, к чему приведут удары "вглубь" России

Пушков: Стармер и Макрон не понимают, к чему приведет запрет на удары вглубь РФ

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не осознают, чем грозит снятие запрета ВСУ на удары "вглубь" российских территорий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее стало известно, что европейские лидеры намерены обратиться к действующему президенту Штатов Джо Байдену с просьбой о разрешении использовать киевскому режиму дальнобойные ракеты для атаки территорий России. Политики рассчитывают на успех своего плана в связи с истекающим сроком полномочий главы Белого дома и его возможным желанием войти в историю таким шагом.
"Таким путем эти двое не только рассчитывают изменить ход войны, но и сорвать планы Трампа по ее прекращению. Куда это может завести Европу, эти двое думать не хотят или не умеют", - подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что до сегодняшнего дня Байден выступал решительно против разрешения таких ударов. Однако, подчеркнул сенатор, желание нарушить планы Трампа по мирному урегулированию конфликта может оказаться сильнее.
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