https://1prime.ru/20241111/ugon-852721831.html

ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ

ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ - 11.11.2024, ПРАЙМ

ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ

ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:21+0300

2024-11-11T08:21+0300

2024-11-11T08:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. "Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - следует из заявления ФСБ. Сообщается, что сотрудники военной разведки Украины хотели завербовать военного летчика российской армии с целью угона воздушного судна на подконтрольные украинскому командованию территории.Ранее ФСБ также сообщала, что была пресечена попытка украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

https://1prime.ru/20241110/vsu-852720770.html

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рэб, вкс россии, всу, угон, фсб