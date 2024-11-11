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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ - 11.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:21+0300
2024-11-11T08:22+0300
спецоперация на украине
рэб
вкс россии
всу
угон
фсб
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. "Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - следует из заявления ФСБ. Сообщается, что сотрудники военной разведки Украины хотели завербовать военного летчика российской армии с целью угона воздушного судна на подконтрольные украинскому командованию территории.Ранее ФСБ также сообщала, что была пресечена попытка украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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рэб, вкс россии, всу, угон, фсб
Спецоперация на Украине, РЭБ, ВКС России, ВСУ, Угон, ФСБ
08:21 11.11.2024 (обновлено: 08:22 11.11.2024)
 
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ

ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве.
"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - следует из заявления ФСБ.
Сообщается, что сотрудники военной разведки Украины хотели завербовать военного летчика российской армии с целью угона воздушного судна на подконтрольные украинскому командованию территории.
Ранее ФСБ также сообщала, что была пресечена попытка украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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Спецоперация на УкраинеРЭБВКС РоссииВСУУгонФСБ
 
 
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