https://1prime.ru/20241111/ugon-852721831.html
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ - 11.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:21+0300
2024-11-11T08:21+0300
2024-11-11T08:22+0300
спецоперация на украине
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всу
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве. "Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - следует из заявления ФСБ. Сообщается, что сотрудники военной разведки Украины хотели завербовать военного летчика российской армии с целью угона воздушного судна на подконтрольные украинскому командованию территории.Ранее ФСБ также сообщала, что была пресечена попытка украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
https://1prime.ru/20241110/vsu-852720770.html
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рэб, вкс россии, всу, угон, фсб
Спецоперация на Украине, РЭБ, ВКС России, ВСУ, Угон, ФСБ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ФСБ России сорвала операцию украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, заявили в ведомстве.
"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - следует из заявления ФСБ.
Сообщается, что сотрудники военной разведки Украины хотели завербовать военного летчика российской армии с целью угона воздушного судна на подконтрольные украинскому командованию территории.
Ранее ФСБ также сообщала, что была пресечена попытка украинских спецслужб провести операцию по угону бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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