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"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США
"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп отменит ряд указов администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:04+0300
2024-11-11T12:05+0300
политика
трамп у власти
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп отменит ряд указов администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой недели своего срока, рассказала пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт. "Будут десятки (указов - прим. ред.)... и также отмена всех указов, которые подписали Джо Байден и Камала Харрис с целью повернуть вспять эффективную политику первой администрации Трампа", - объяснила Ливитт в эфире телеканала Fox News.Она также отметила, что первая неделя президентства Джо Байдена была отмечена 94-мя указами, которые "привели к пограничному и экономическому кризису". Именно поэтому, добавила Ливитт, президент Трамп и был переизбран. Главной целью его деятельности глава штаба назвала кардинальную смену существующего политического курса.
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трамп у власти, дональд трамп, джо байден
Политика, Трамп у власти, Дональд Трамп, Джо Байден
12:04 11.11.2024 (обновлено: 12:05 11.11.2024)
 
"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США

Ливитт: Трамп отменит указы администрации Байдена и Харрис в первую неделю президентства

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп отменит ряд указов администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в течение первой недели своего срока, рассказала пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт.
"Будут десятки (указов - прим. ред.)... и также отмена всех указов, которые подписали Джо Байден и Камала Харрис с целью повернуть вспять эффективную политику первой администрации Трампа", - объяснила Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Она также отметила, что первая неделя президентства Джо Байдена была отмечена 94-мя указами, которые "привели к пограничному и экономическому кризису". Именно поэтому, добавила Ливитт, президент Трамп и был переизбран. Главной целью его деятельности глава штаба назвала кардинальную смену существующего политического курса.
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ПолитикаТрамп у властиДональд ТрампДжо Байден
 
 
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