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Байден не успевает помочь Украине до ухода с поста президента, пишут СМИ

Байден не успевает помочь Украине до ухода с поста президента, пишут СМИ - 11.11.2024, ПРАЙМ

Байден не успевает помочь Украине до ухода с поста президента, пишут СМИ

Действующий президент США Джо Байден располагает все меньшим количеством времени на поддержку Киева финансами и вооружениями до ожидаемого разворота внешней... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:23+0300

2024-11-11T17:23+0300

2024-11-11T17:23+0300

политика

сша

джо байден

военная помощь украине

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден располагает все меньшим количеством времени на поддержку Киева финансами и вооружениями до ожидаемого разворота внешней политики при новом американском лидере Дональде Трампе. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на экспертов.Генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн заявил изданию, что если Трамп прекратит оказывать военную помощь Киеву, то текущий пакет будет действовать только до конца 2024 года, "и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США"."Если он (Трамп — ред.) это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход", — считает Фонтейн.Отмечается, что фаворит на должность госсекретаря в администрации Трампа Билл Хагерти добавил сомнений в том, что новый президент США продолжит финансирование Украины. Он заявил изданию, что американцы хотят, "чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны".По данным издания, о предполагаемом резком сокращении помощи Украине также свидетельствует заявление Трампа, который объявил, что ни экс-постпред в ООН Никки Хейли, ни экс-госсекретарь Майк Помпео, которые были ярыми сторонниками Киева, не станут частью его администрации. Кроме того, сын Трампа, Дональд Трамп-младший, разместил в соцсетях видео с Владимиром Зеленским и подписью: "POV: Вы в 38 днях от потери своего пособия".

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сша, джо байден, военная помощь украине, финансовая помощь для украины