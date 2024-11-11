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"Трещит по швам": ВС России пошатнули "образцовую" оборону ВСУ

"Трещит по швам": ВС России пошатнули "образцовую" оборону ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Трещит по швам": ВС России пошатнули "образцовую" оборону ВСУ

Российские войска в настоящее время успешно продвигаются в Торецке, Антоновке, Селидовке и Богоявленке в Донецкой области, по данным украинского издания... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T13:34+0300

2024-11-11T13:34+0300

2024-11-11T13:34+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские войска в настоящее время успешно продвигаются в Торецке, Антоновке, Селидовке и Богоявленке в Донецкой области, по данным украинского издания "Зеркало недели".Согласно изданию, оборона этих населенных пунктов считается "образцовой", что делает ситуацию особенно сложной для бойцов Вооруженных сил Украины.Авторы материала отметили, что особенно важные сражения происходят в Торецке, они влияют на темп продвижения российских войск в районе Часового Яра. Ситуация в этом районе напряженная, поскольку российская армия пытается прорваться на нескольких направлениях.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, всу