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"Это удивляет". СМИ выяснили необычную деталь о ВСУ в Курской области - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Это удивляет". СМИ выяснили необычную деталь о ВСУ в Курской области
"Это удивляет". СМИ выяснили необычную деталь о ВСУ в Курской области - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Это удивляет". СМИ выяснили необычную деталь о ВСУ в Курской области
Численность украинских военных, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на российские территории, превышает количество солдат на самых горячих... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:23+0300
2024-11-11T14:23+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Численность украинских военных, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на российские территории, превышает количество солдат на самых горячих участках в Донбассе, сообщает испанская газета Pais. "Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ... Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе - прим. ред.)", - передает издание, опросившее некоторых военных. По заявлению солдат ВСУ, остающихся в Курской области, подразделения испытывают нехватку вооружений, однако в людских ресурсах нужды нет. При этом издание подчеркнуло, что для атаки российских территорий киевский режим выделил лучшие подразделения.Сообщается, что ротация личного состава на этом направлении происходит каждые 10 дней. В Донбассе же пехота вынуждена находиться на линии фронта до 25 дней.
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
14:23 11.11.2024
 
"Это удивляет". СМИ выяснили необычную деталь о ВСУ в Курской области

Pais: Киев держит у Курской области больше сил, чем в самых горячих точках Донбасса

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Численность украинских военных, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на российские территории, превышает количество солдат на самых горячих участках в Донбассе, сообщает испанская газета Pais.
"Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ... Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе - прим. ред.)", - передает издание, опросившее некоторых военных.
По заявлению солдат ВСУ, остающихся в Курской области, подразделения испытывают нехватку вооружений, однако в людских ресурсах нужды нет. При этом издание подчеркнуло, что для атаки российских территорий киевский режим выделил лучшие подразделения.
Сообщается, что ротация личного состава на этом направлении происходит каждые 10 дней. В Донбассе же пехота вынуждена находиться на линии фронта до 25 дней.
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
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