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ВТБ сделал прогноз по корпоративному и розничному кредитованию в 2025 году - 11.11.2024, ПРАЙМ
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ВТБ сделал прогноз по корпоративному и розничному кредитованию в 2025 году
ВТБ сделал прогноз по корпоративному и розничному кредитованию в 2025 году - 11.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ сделал прогноз по корпоративному и розничному кредитованию в 2025 году
ВТБ ожидает спада в темпах прироста кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:08+0300
2024-11-11T16:08+0300
втб
розничное кредитование
корпоративное кредитование
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ ожидает спада в темпах прироста кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Банк России в пятницу сообщил, что из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки. Дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% от активов, взвешенных по риску, будет рассмотрен в 2025 году. Также в первом полугодии 2025 года ЦБ планирует установить на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям. Кроме того, ЦБ временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). "Нас ожидает засуха в кредитовании в 2025 году во всех сегментах", – ответил он на вопрос о перспективах кредитования ВТБ на следующий год с учетом регуляторных новаций Банка России. "С учетом величины прогнозируемой ключевой ставки, с учетом того, то эффект спреда все равно останется, он, может быть, уменьшен будет,… но все равно будет позитивный спред над КС (ключевой ставкой - ред.), с учетом внедрения новой антициклической надбавки дважды.., с учетом дополнительной макропруденции по корпоративному кредитованию, с учетом двойного "перевзвеса" отдельных розничных сегментов, я допускаю что 2025 год может быть годом очень низких приростов во всех сегментах и быть может минимальным по приросту и корпоративного, и розничного портфеля за последние 10 лет, возможно, точно", - подчеркнул топ-менеджер. По его словам, первые два пункта, изложенные в сообщении Банка России (о корректировке графика установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала и о подготовке нормативных изменений для ограничения кредитных рисков крупных компаний), ужесточают кредитование для банковского сектора и связывают свободный капитал, не допуская его использование ни для кредитования, ни для потенциальной выплаты дивидендов, соответственно усложняя эти процессы.
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втб, розничное кредитование, корпоративное кредитование
ВТБ, розничное кредитование, корпоративное кредитование
16:08 11.11.2024
 
ВТБ сделал прогноз по корпоративному и розничному кредитованию в 2025 году

Пьянов: ВТБ ожидает спада в приросте корпоративного и розничного кредитования в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ ожидает спада в темпах прироста кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Банк России в пятницу сообщил, что из-за кредитного перегрева скорректировал график установления национальной антициклической надбавки. Дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% от активов, взвешенных по риску, будет рассмотрен в 2025 году. Также в первом полугодии 2025 года ЦБ планирует установить на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям. Кроме того, ЦБ временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).
"Нас ожидает засуха в кредитовании в 2025 году во всех сегментах", – ответил он на вопрос о перспективах кредитования ВТБ на следующий год с учетом регуляторных новаций Банка России.
"С учетом величины прогнозируемой ключевой ставки, с учетом того, то эффект спреда все равно останется, он, может быть, уменьшен будет,… но все равно будет позитивный спред над КС (ключевой ставкой - ред.), с учетом внедрения новой антициклической надбавки дважды.., с учетом дополнительной макропруденции по корпоративному кредитованию, с учетом двойного "перевзвеса" отдельных розничных сегментов, я допускаю что 2025 год может быть годом очень низких приростов во всех сегментах и быть может минимальным по приросту и корпоративного, и розничного портфеля за последние 10 лет, возможно, точно", - подчеркнул топ-менеджер.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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По его словам, первые два пункта, изложенные в сообщении Банка России (о корректировке графика установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала и о подготовке нормативных изменений для ограничения кредитных рисков крупных компаний), ужесточают кредитование для банковского сектора и связывают свободный капитал, не допуская его использование ни для кредитования, ни для потенциальной выплаты дивидендов, соответственно усложняя эти процессы.
 
ВТБрозничное кредитованиекорпоративное кредитование
 
 
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