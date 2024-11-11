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Юань на Мосбирже тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань на Мосбирже тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля
Юань на Мосбирже тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля - 11.11.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля
Рубль на Московской бирже в понедельник вырос вторую сессию подряд против юаня, китайская валюта тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля и уже... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:30+0300
2024-11-11T22:30+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник вырос вторую сессию подряд против юаня, китайская валюта тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля и уже опускалась сегодня ниже него, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 13,51 рубля. Объем торгов в пятницу составил 63,1 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,61 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Рубль в понедельник вырос против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта при этом начала тестировать психологический уровень поддержки 13,5 рубля в условиях роста спроса на рублевые активы фондового рынка. "Рубль начал неделю укреплением к юаню на Мосбирже и одновременными потерями к доллару, официальный курс которого вырос на 12 копеек. Это связано с динамикой доллара на мировом рынке – после выборов в США индекс американской валюты взлетел выше 105 пунктов и продолжает подъем. Рубль же может получать поддержку за счет перемещения ликвидности из инвалют на фондовый и долговой рынки на фоне "роста аппетита" к рублевым активам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI после стремительного роста последних четырех сессий в понедельник вернулся выше психологической отметки 100 пунктов, ниже которой он торговался с 22 октября. При этом юаневые ставки денежного рынка остаются около минимума с июня – 2,57% годовых по индикатору RUSFARCNY против 2,44% накануне. Стоимость нефти к 22.13 мск падала на 2,9%, до 71,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 105,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Возобновившееся заметное снижение нефтяных цен в мире не оказывает "в моменте" выраженное давление на курс рубля, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом же, в текущих условиях курс юаня способен продолжить тестировать уровень поддержки в 13,5 рубля", - добавляет он. В России активизируется традиционный для конца года рост спроса на импорт, что может наращивать давление на рубль в ближайшие недели, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее, рубль способен "прожать" китайскую валюту к уровню 13,3 рубля за юань. Доллар же, вероятно, сохранит силу. Наш прогноз на вторник по курсу юаня – 13,3-13,7 рубля, доллара - 97-99 рублей", - добавляет он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань, курсы валют
22:30 11.11.2024
 
Юань на Мосбирже тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля

Юань на Мосбирже тестирует уровень 13,5 рубля и уже опускался ниже него

© fotolia.com / Eagle% Китайский юань
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© fotolia.com / Eagle
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в понедельник вырос вторую сессию подряд против юаня, китайская валюта тестирует психологически значимый уровень 13,5 рубля и уже опускалась сегодня ниже него, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 13,51 рубля.
Объем торгов в пятницу составил 63,1 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,61 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль в понедельник вырос против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта при этом начала тестировать психологический уровень поддержки 13,5 рубля в условиях роста спроса на рублевые активы фондового рынка.
"Рубль начал неделю укреплением к юаню на Мосбирже и одновременными потерями к доллару, официальный курс которого вырос на 12 копеек. Это связано с динамикой доллара на мировом рынке – после выборов в США индекс американской валюты взлетел выше 105 пунктов и продолжает подъем. Рубль же может получать поддержку за счет перемещения ликвидности из инвалют на фондовый и долговой рынки на фоне "роста аппетита" к рублевым активам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI после стремительного роста последних четырех сессий в понедельник вернулся выше психологической отметки 100 пунктов, ниже которой он торговался с 22 октября.
При этом юаневые ставки денежного рынка остаются около минимума с июня – 2,57% годовых по индикатору RUSFARCNY против 2,44% накануне.
Стоимость нефти к 22.13 мск падала на 2,9%, до 71,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 105,5 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Возобновившееся заметное снижение нефтяных цен в мире не оказывает "в моменте" выраженное давление на курс рубля, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом же, в текущих условиях курс юаня способен продолжить тестировать уровень поддержки в 13,5 рубля", - добавляет он.
В России активизируется традиционный для конца года рост спроса на импорт, что может наращивать давление на рубль в ближайшие недели, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Тем не менее, рубль способен "прожать" китайскую валюту к уровню 13,3 рубля за юань. Доллар же, вероятно, сохранит силу. Наш прогноз на вторник по курсу юаня – 13,3-13,7 рубля, доллара - 97-99 рублей", - добавляет он.
Котировки, сток
Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд
Вчера, 20:06
 
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