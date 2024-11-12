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Что-то интересное впереди

Что-то интересное впереди - 12.11.2024, ПРАЙМ

Что-то интересное впереди

В понедельник, 11 ноября, валюты продолжили снижение, что позволило рублю по итогам дня закрыться в положительной области. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T08:40+0300

2024-11-12T08:40+0300

2024-11-12T08:40+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. В понедельник, 11 ноября, валюты продолжили снижение, что позволило рублю по итогам дня закрыться в положительной области. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 97,40 руб., евро/рубль – на 0,92%, до 103,76 руб., юань/рубль – на 0,44%, до 13,51 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы на 12 ноября: американская валюта – 97,955 руб., евро – 104,8522 руб.Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам, но рубль перехватил инициативу к открытию американской сессии, закрывшись в плюсе. Его укреплению даже не помешали укрепление доллара и снижение цен на нефть. В условиях санкционного режима рубль живет и развивается в индивидуальном пространстве по своим правилам.Давление на нацвалюту исходило от укрепления доллара на фоне политических событий в США и общемировой тенденции к ослаблению юаня. Дополнительное давление на рубль создало решение Банка России о сокращении лимита по валютным свопам с 20 до 15 млрд юаней, а также уменьшение объема валютных интервенций с 7 ноября. Тем не менее российская валюта получила поддержку благодаря позитивной статистике внешней торговли – профицит торгового баланса РФ за первые девять месяцев 2024 года вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $114,9 млрд.В понедельник баррель Brent подешевел на 2,59%, до $72,10. Давление на котировки оказывает укрепление доллара США, а также разочарование инвесторов относительно масштабов стимулирующих мер в Китае. Нефть находится под влиянием опасений, что администрация Трампа может спровоцировать новую торговую войну. После победы на президентских выборах Трамп заявил о намерении ввести общий тариф от 10% до 20% на весь импорт, а также дополнительные пошлины на 60% товаров, импортируемых из Китая. Подобные торговые ограничения могут негативно сказаться на экономическом росте Китая и, как следствие, замедлить восстановление спроса на нефть.Настроения на нефтяном рынке омрачены недостаточными, по мнению инвесторов, стимулирующими мерами в Китае, о которых было объявлено в пятницу. Объявленная программа поддержки местных органов власти объемом 1,4 трлн юаней ($195,4 млрд) не оправдала ожиданий инвесторов, рассчитывавших на более существенные стимулы. Ситуацию усугубила опубликованная макроэкономическая статистика из КНР, указывающая на усиление дефляционных рисков – в октябре было зафиксировано дальнейшее замедление инфляции и снижение цен производителей.Во вторник, 12 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,19. Следим за уровнем $71,30. Если покупатели не смогут его защитить, продавцы способны быстро опустить курс до $67 к 20 ноября. Для рубля это негативный фактор. Тем не менее пара доллар/рубль пробила уровень 97,60, что открывает рублю дорогу к 95,95 руб. Уровень 96,60 руб. выступит промежуточной поддержкой. Если от него будет отскок, то опять возрастут риски достижения отметки в 100 руб. к концу года.Индекс Мосбиржи повысился на 1,86%, до 2785,31 п., индекс РТС – на 1,73%, до 895,75 п. Индекс Мосбиржи закрылся ростом. С 16 октября по 1 ноября индекс восстановился на 9,5%. В ходе восходящего роста было зафиксировано четыре гэпа. Покупатели смогли изменить настроения на рынке, но этого недостаточно для формирования технических сигналов на разворот. Нужно пройти два уровня – 2830 и 2900 п., чтобы зафиксировать разворот в виде ценовой модели "двойное основание". Неспособность пройти 2830 п. может подтолкнуть трейдеров начать формировать симметричный треугольник.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, сша, нефть, brent