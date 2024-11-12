https://1prime.ru/20241112/avto-852743793.html

Не до скидок. Рынок авто с пробегом хромает на обе ноги

Не до скидок. Рынок авто с пробегом хромает на обе ноги - 12.11.2024, ПРАЙМ

Не до скидок. Рынок авто с пробегом хромает на обе ноги

Рынок подержанных автомобилей переживает не лучшие времена – выбор сужается, достойные экземпляры попадаются все реже, зато появляются "китайцы", к которым у... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T04:04+0300

2024-11-12T04:04+0300

2024-11-12T04:04+0300

статья

эксклюзив

китайские авто

подержанные авто

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Рынок подержанных автомобилей переживает не лучшие времена – выбор сужается, достойные экземпляры попадаются все реже, зато появляются "китайцы", к которым у большинства автомобилистов по-прежнему мало доверия. Скромнее становятся и возможности покупателей, которые никак не могут накопить на вожделенную "ласточку", а кредиты слишком дороги. Как следствие, спрос на б/у авто стал падать, а за ним и цена. Что же делать - покупать сейчас, или потом можно будет найти еще дешевле?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПерегрев рынка подержанных автоЛюди стали более тщательно подходить к выбору машин, рассчитывая на свой бюджет, а также примеряясь к тратам на содержание автомобиля. Кроме того, приходится внимательно следить за всеми изменениями на рынке, чтобы не ошибиться в выборе. Покупатели стали осторожнее, придирчиво изучая все доступные предложения и уделяя особое внимание истории автомобиля. А предложения, тем временем, стали более навязчивыми, в частности после появления онлайн-площадок для продажи авто. Конкуренция среди продавцов возросла, многие из них вынуждены снижать цены, чтобы быстрее найти покупателя. В результате цены на подержанные машины поползли вниз. Как зафиксировали в "Авто.ру", средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась, по сравнению с январскими значениями, на 11 процентов. Тенденция на удешевление просматривается последние шесть месяцев. Налицо перегрев рынка, констатирует главный редактор автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин."Предложение уже сильно опережает спрос. Кроме того, сейчас огромное количество некачественных предложений. Например, сильно изношенные машины из такси, каршерингов и проката. Их техническое состояние плачевное, пробеги скручены, а единственное, на что тратятся перекупщики (а их сейчас на известных площадках большинство) – мойка и пылесос. Поэтому в текущий момент большая проблема найти хороший автомобиль с пробегом. Потенциальный покупатель, поняв всю бесперспективность этого занятия, начинает чаще интересоваться новыми автомобилями, пусть и ниже классом, чем планировали купить на вторичном рынке", – рассказывает эксперт.Наследие СССР живее всех живыхЕще один фактор, который оказывает влияние на стоимость машин с пробегом – катастрофически стареющий автопарк в России. Средний возраст автомобиля уже составляет 16 лет. И немалая часть из них – автомобили, произведенные в советское время, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Известно, что самый продаваемый на вторичном рынке – это ВАЗ-2107. Конечно, они дешевеют: не могут расти в цене, несмотря на общее подорожание рынка. Машины стареют, у них большие пробеги, некоторые находятся в состоянии, когда перешли из прошлого в вечность. Ремонтировать их, учитывая состояние кузова и других агрегатов, уже практически невозможно, поэтому цена снижается", - комментирует он.По словам эксперта, особенно сложно сейчас продать машины премиального класса, потому что содержать их достаточно дорого. А немалое количество покупателей, которые рассчитывают на этот сегмент, приобретают только новые. Соответственно, на вторичном рынке возникают сложности. Это влечет за собой коррекцию цены.Не все так плохоПо данным "Авто.ру", просели также "четырнадцатые" и "пятнадцатые" Lada, а также Mercedes S-класса в кузове W222. Если первые закончились в нормальном состоянии и за вменяемую цену, то Mercedes дешевеют из-за проблем с запчастями и фирменным обслуживанием, продолжает Ракитин. Да, умельцы уже всё научились обновлять и устанавливать, но владельцы таких автомобилей не хотят экономить на обслуживании своего железного коня.Бесспорным спросом (постоянным и стабильным) по-прежнему пользуются машины среднего класса с пробегом, которые были и раньше популярны. Частично они могут уходить на разборки, если недорого стоят. А могут и эксплуатироваться дальше, так как приобрести для них запчасти особого труда не составляет. Народные марки, например, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и так далее, продолжают активно продаваться даже в сильно подержанном виде. Они привычные, достаточно легкие в ремонте, им еще долго можно продлевать жизнь", – добавил в свою очередь Хайцеэр.Китайский факторПо словам эксперта, говоря о тенденции на снижение цен на рынке подержанных авто, стоит отметить и такой немаловажный фактор, как появление на нем нового сегмента автомобилей – китайского. Ему традиционно многие не доверяют, потому что частенько приходиться очень долго ждать необходимого ремонта: владельцы вынуждены записываться в очередь, чтобы починить машину или пройти очередное ТО.Есть небольшой шанс, что на рынке закрепятся модели европейских брендов, собранных в Поднебесной. Однако пока эта история только набирает обороты. Да и массового притока вряд ли стоит ожидать: такие авто привозятся, как правило, под заказ.В целом тенденция "вымывания" с рынка достойных автомобилей сохранится, считают эксперты. Цены, конечно, могут еще корректироваться в сторону снижения, но насколько достойными будут предложения?Поэтому, несмотря на все вышеописанное, потенциальным покупателям не стоит ждать, когда стоимость еще снизится. Потому что процент автомобилей, которые можно рекомендовать к покупке, стремится к нулю. "Здесь дело не в цене, а в том, что вы за эти деньги получите. На вторичке уже сейчас все печально", – подчеркивает Ракитин.Что имеем в сухом остатке? Для успешной покупки автомобиля лучше опираться на опыт и достоверную информацию, проявить осторожность, чтобы не стать жертвой нечестных продавцов или неудачной сделки. Особое внимание необходимо уделять состоянию автомобиля, его истории эксплуатации и наличию всех необходимых документов. А если продавать – то честно: не сматывать пробег, не скрывать проблемы по технике и документам, даже если вы перекупщик, лучше заявить об этом открыто. Тогда даже при не самых позитивных вводных, можно будет продать машину по рыночной цене.

https://1prime.ru/20241111/avto-852727480.html

https://1prime.ru/20241111/avto-852736092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, китайские авто, подержанные авто, спрос на легковые авто