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Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries
Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries - 12.11.2024, ПРАЙМ
Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries
Wildberries добавила в свой ассортимент автомобили BMW, в том числе модель X3 30i xDrive в черном и белом цветах, цена которой начинается от 9,7 млн рублей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:06+0300
2024-11-12T12:19+0300
россия
wildberries
авто
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries добавила в свой ассортимент автомобили BMW, в том числе модель X3 30i xDrive в черном и белом цветах, цена которой начинается от 9,7 млн рублей, говорится на сайте маркетплейса.Доставка осуществляется по Москве с помощью эвакуатора, а весь необходимый пакет документов предоставляется покупателям.В апреле 2024 года Wildberries уже расширил свой ассортимент, добавив категорию "Транспортные средства", где представлены автомобили китайских брендов, а теперь к ним присоединились и модели BMW.Модель X3 30i xDrive оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач с восемью ступенями и полным приводом.
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россия, wildberries, авто
РОССИЯ, Wildberries, Авто
12:06 12.11.2024 (обновлено: 12:19 12.11.2024)
 
Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries

Люксовые автомобили BMW за 9,7 млн рублей появились на Wildberries

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries добавила в свой ассортимент автомобили BMW, в том числе модель X3 30i xDrive в черном и белом цветах, цена которой начинается от 9,7 млн рублей, говорится на сайте маркетплейса.
Доставка осуществляется по Москве с помощью эвакуатора, а весь необходимый пакет документов предоставляется покупателям.
В апреле 2024 года Wildberries уже расширил свой ассортимент, добавив категорию "Транспортные средства", где представлены автомобили китайских брендов, а теперь к ним присоединились и модели BMW.
Модель X3 30i xDrive оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач с восемью ступенями и полным приводом.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Wildberries запустила сеть заправок для своих водителей
7 ноября, 09:57
 
РОССИЯWildberriesАвто
 
 
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