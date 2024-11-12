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Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries

Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries - 12.11.2024, ПРАЙМ

Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries

Wildberries добавила в свой ассортимент автомобили BMW, в том числе модель X3 30i xDrive в черном и белом цветах, цена которой начинается от 9,7 млн рублей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:06+0300

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россия

wildberries

авто

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Wildberries добавила в свой ассортимент автомобили BMW, в том числе модель X3 30i xDrive в черном и белом цветах, цена которой начинается от 9,7 млн рублей, говорится на сайте маркетплейса.Доставка осуществляется по Москве с помощью эвакуатора, а весь необходимый пакет документов предоставляется покупателям.В апреле 2024 года Wildberries уже расширил свой ассортимент, добавив категорию "Транспортные средства", где представлены автомобили китайских брендов, а теперь к ним присоединились и модели BMW.Модель X3 30i xDrive оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач с восемью ступенями и полным приводом.

https://1prime.ru/20241107/wildberries--852656852.html

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россия, wildberries, авто