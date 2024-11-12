https://1prime.ru/20241112/avto-852766803.html

Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50%

Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50% - 12.11.2024, ПРАЙМ

Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50%

Спрос на аренду автомобилей в России в 2025 году вырастет минимум на 50%, заявил РИА Новости директор компании по прокату автомобилей RexRent (входит в... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:32+0300

2024-11-12T15:32+0300

2024-11-12T16:22+0300

россия

авто

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Спрос на аренду автомобилей в России в 2025 году вырастет минимум на 50%, заявил РИА Новости директор компании по прокату автомобилей RexRent (входит в инвестиционную группу "Инсайт") Евгений Мелехин. "Все зависит от развития туристической отрасли в России... Мы прогнозируем рост не менее чем на 50% на количество аренд автомобилей в зависимости от целей поездок", - поделился Мелехин своими ожиданиями на 2025 год в целом по рынку. Так, в компании за 10 месяцев 2024 года число поездок на арендованных машинах выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он. При этом чаще всего автомобиль берут напрокат на срок от двух до четырех дней. Вместе с тем аренда от суток до одного месяца выросла на 63% по сравнению с 2023 годом.

https://1prime.ru/20241112/avto-852743793.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто