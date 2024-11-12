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Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50% - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50%
Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50% - 12.11.2024, ПРАЙМ
Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50%
Спрос на аренду автомобилей в России в 2025 году вырастет минимум на 50%, заявил РИА Новости директор компании по прокату автомобилей RexRent (входит в... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:32+0300
2024-11-12T16:22+0300
россия
авто
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Спрос на аренду автомобилей в России в 2025 году вырастет минимум на 50%, заявил РИА Новости директор компании по прокату автомобилей RexRent (входит в инвестиционную группу "Инсайт") Евгений Мелехин. "Все зависит от развития туристической отрасли в России... Мы прогнозируем рост не менее чем на 50% на количество аренд автомобилей в зависимости от целей поездок", - поделился Мелехин своими ожиданиями на 2025 год в целом по рынку. Так, в компании за 10 месяцев 2024 года число поездок на арендованных машинах выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он. При этом чаще всего автомобиль берут напрокат на срок от двух до четырех дней. Вместе с тем аренда от суток до одного месяца выросла на 63% по сравнению с 2023 годом.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:32 12.11.2024 (обновлено: 16:22 12.11.2024)
 
Участники рынка ожидают рост спроса на аренду авто в России минимум на 50%

Мелехин: Спрос на аренду авто в России в 2025 году вырастет минимум на 50%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Спрос на аренду автомобилей в России в 2025 году вырастет минимум на 50%, заявил РИА Новости директор компании по прокату автомобилей RexRent (входит в инвестиционную группу "Инсайт") Евгений Мелехин.
"Все зависит от развития туристической отрасли в России... Мы прогнозируем рост не менее чем на 50% на количество аренд автомобилей в зависимости от целей поездок", - поделился Мелехин своими ожиданиями на 2025 год в целом по рынку.
Так, в компании за 10 месяцев 2024 года число поездок на арендованных машинах выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил он.
При этом чаще всего автомобиль берут напрокат на срок от двух до четырех дней. Вместе с тем аренда от суток до одного месяца выросла на 63% по сравнению с 2023 годом.
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