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ОПЕК зафиксировала рост добычи нефти в России в октябре

ОПЕК зафиксировала рост добычи нефти в России в октябре - 12.11.2024, ПРАЙМ

ОПЕК зафиксировала рост добычи нефти в России в октябре

Добыча нефти в России в октябре увеличилась по сравнению с предшествовавшим месяцем в среднем на 9 тысяч баррелей в сутки и составила 9,01 миллиона баррелей в... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:46+0300

2024-11-12T14:46+0300

2024-11-12T14:46+0300

экономика

нефть

россия

добыча нефти

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в октябре увеличилась по сравнению с предшествовавшим месяцем в среднем на 9 тысяч баррелей в сутки и составила 9,01 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в октябре выросла к сентябрю на 9 тысяч баррелей в сутки - до 9,01 миллиона баррелей. При этом данные о добыче конденсата не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца следующего года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с 2025 года.

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нефть, россия, добыча нефти