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ГД обязала нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

ГД обязала нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей - 12.11.2024, ПРАЙМ

ГД обязала нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, обязывающий нотариусов информировать наследников о неисполненных кредитных обязательствах... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:53+0300

2024-11-12T14:53+0300

2024-11-12T15:13+0300

россия

нотариусы

наследство

долги

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, обязывающий нотариусов информировать наследников о неисполненных кредитных обязательствах наследодателя. Он призван помочь наследникам своевременно принимать экономически рациональные решения о вступлении в наследство или об отказе от него, что, в свою очередь, позволит снизить уровень закредитованности россиян.Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя на момент его смерти не определен. Нередко наследники узнают об этих долгах лишь после принятия наследства, получив требования кредиторов. Если же кредитные долги равны или превышают стоимость наследного имущества, то принятие наследства становится экономически нецелесообразным. Новые правила предполагают для нотариусов, ведущих наследственные дела, обязанность не позднее трех рабочих дней после открытия такого дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) данные о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится кредитная история наследодателя, либо об ее отсутствии. При наличии таких данных нотариус в течение трех рабочих дней со дня ее получения должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета. Вместе с тем Федеральная нотариальная палата должна обеспечить формирование и направление таких запросов в ЦККИ и БКИ, а также получение ответов на них посредством единой информационной системы нотариата. Данные из каталога и бюро через систему предоставляется в электронной форме на безвозмездной основе не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. После получения данных из ЦККИ и БКИ нотариус не позднее трех рабочих дней должен известить наследников, подавших ему заявления о принятии наследства, об отсутствии или наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя и об их размере. Нотариус должен сообщить наследникам о наличии таких обязательств и в случаях, когда сведения о них получены из иных источников. Нотариус извещает наследников письменно по известному адресу места жительства или электронной почты или при личной встрече. Также уточняется, что справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев кредитные организации будут выдавать не нотариальным конторам, а нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам. Соответствующие изменения будут внесены в законы "О банках и банковской деятельности", "О кредитных историях" и в основы законодательства РФ о нотариате. Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

https://1prime.ru/20241111/amnistiya-852738505.html

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россия, нотариусы, наследство, долги