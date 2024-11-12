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Россияне погасили просроченные долги на 30 миллиардов рублей

Россияне погасили просроченные долги на 30 миллиардов рублей - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россияне погасили просроченные долги на 30 миллиардов рублей

Россияне за девять месяцев 2024 года погасили просроченные долги на сумму 30 миллиардов рублей, что на 12,5 миллиардов рублей, или 71%, больше по сравнению с... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T18:54+0300

2024-11-12T18:54+0300

2024-11-12T18:54+0300

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просроченная задолженность

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне за девять месяцев 2024 года погасили просроченные долги на сумму 30 миллиардов рублей, что на 12,5 миллиардов рублей, или 71%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "По данным НАПКА, за девять месяцев 2024 года полностью закрыли свои просроченные банковские долги более 385 тысяч россиян, чьи долги были переуступлены профессиональным коллекторским организациям в рамках договора цессии. Напомним, что за аналогичный период прошлого года их количество было на уровне 280 тысяч. Сумма погашения превысила 30 миллиардов рублей против 17,5 миллиарда рублей годом ранее", - сообщается в пресс-релизе. Результаты девяти месяцев 2024 года превысили годовые показатели последних лет. Согласно данным НАПКА, в 2021 году полностью погасили свои долги, переуступленные банками коллекторам, 265 тысяч россиян на сумму более 15 миллиардов рублей. По итогам 2022 года данный показатель был на уровне 332 тысяч россиян и 19 миллиардов рублей соответственно. В 2023 году полностью погасили свои долговые обязательства уже 360 тысяч россиян на сумму 23 миллиарда рублей. Ассоциация ожидает, что к концу 2024 года более 500 тысяч человек смогут погасить свою просроченную задолженность. Таким образом, за четыре года от долговых обязательств полностью избавятся около 1,4 миллиона россиян. Рост показателей профессиональные коллекторские организации объясняют тем, что начали более активно использоваться специализированные программы, которые предполагают индивидуальные комфортные условия погашения, списание части долга и снижение ежемесячного платежа. "Как правило, активнее россияне погашали задолженность за кредиты наличными (72%) и кредитные карты (27%). Средняя сумма погашения составляет порядка 67 тыс рублей с учетом персональных программ лояльности профессиональных коллекторских организаций по дисконтированию и списанию части долга", - сообщает ассоциация.

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