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ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии
ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии - 12.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии
Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 193 тысячи баррелей в сутки по сравнению с августом - до 6,3 миллиона баррелей | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:52+0300
2024-11-12T14:52+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 193 тысячи баррелей в сутки по сравнению с августом - до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в ноябрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии вырос в сентябре в среднем до 6,3 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 193 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 129 тысяч баррелей в сутки, или 2%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре также показал рост - на 122 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или на 6%), в среднем почти до 2,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 19%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 41% в индийских закупках нефти.
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нефть, опек, россия, азия, экспорт нефти
Экономика, Нефть, ОПЕК, РОССИЯ, АЗИЯ, экспорт нефти
ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии
ОПЕК: РФ и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 3% к августу
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 193 тысячи баррелей в сутки по сравнению с августом - до 6,3 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в ноябрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии вырос в сентябре в среднем до 6,3 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 193 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 129 тысяч баррелей в сутки, или 2%.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре также показал рост - на 122 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или на 6%), в среднем почти до 2,2 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 19%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 41% в индийских закупках нефти.
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре