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В России начали продавать Exeed RX в новой версии - 12.11.2024, ПРАЙМ
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В России начали продавать Exeed RX в новой версии
В России начали продавать Exeed RX в новой версии - 12.11.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать Exeed RX в новой версии
Бренд Exeed запустил в России продажи новой версии кросс-купе Exeed RX Urban с рекомендованной максимальной ценой перепродажи в 4,75 млн рублей, сообщило... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T23:40+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бренд Exeed запустил в России продажи новой версии кросс-купе Exeed RX Urban с рекомендованной максимальной ценой перепродажи в 4,75 млн рублей, сообщило издание Speedme.ru.Отмечается, что модель оснащена турбированным двигателем GDI объемом 2,0 литра и мощностью 197 лошадиных сил. Он работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 секунды. По данным издания, версия Exeed RX Urban имеет кожаный салон черного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодные фары, панорамную крышу, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, вентиляцию на всех сиденьях и функцию массажа для передних кресел.Также отмечается, что автомобиль оснащен в том числе сигнализацией, антиблокировочной системой, системой стабилизации курсовой устойчивости, системой помощи при экстренном торможении, системой помощи при спуске с горы, антипробуксовочной системой с электронной блокировкой дифференциала, а также системой уменьшения крена и другие системы. Exeed RX Urban доступен пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением Exeed Connect. Кроме того, есть беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация, система голосового управления и встроенный регистратор и сенсорный дисплей размером 12,3 дюйма.
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авто, легковые автомобилии, покупка легкового автомобиля, цены на легковые автомобили
Авто, легковые автомобилии, покупка легкового автомобиля, цены на легковые автомобили
23:40 12.11.2024
 
В России начали продавать Exeed RX в новой версии

Speedme: в России прошел запуск продаж кроссовера Exeed RX в версии Urban

© Фото : ExeedАвтомобиль Exeed RX
Автомобиль Exeed RX - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : Exeed
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бренд Exeed запустил в России продажи новой версии кросс-купе Exeed RX Urban с рекомендованной максимальной ценой перепродажи в 4,75 млн рублей, сообщило издание Speedme.ru.
Отмечается, что модель оснащена турбированным двигателем GDI объемом 2,0 литра и мощностью 197 лошадиных сил. Он работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 секунды.
По данным издания, версия Exeed RX Urban имеет кожаный салон черного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодные фары, панорамную крышу, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, вентиляцию на всех сиденьях и функцию массажа для передних кресел.
Также отмечается, что автомобиль оснащен в том числе сигнализацией, антиблокировочной системой, системой стабилизации курсовой устойчивости, системой помощи при экстренном торможении, системой помощи при спуске с горы, антипробуксовочной системой с электронной блокировкой дифференциала, а также системой уменьшения крена и другие системы. Exeed RX Urban доступен пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением Exeed Connect. Кроме того, есть беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация, система голосового управления и встроенный регистратор и сенсорный дисплей размером 12,3 дюйма.
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