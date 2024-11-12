https://1prime.ru/20241112/marketpleys-852766679.html

Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов

Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов - 12.11.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов

Около 84% граждан России по состоянию на ноябрь 2024 года пользуются услугами маркетплейсов, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. | 12.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-12T15:30+0300

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маркетплейс

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 84% граждан России по состоянию на ноябрь 2024 года пользуются услугами маркетплейсов, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Онлайн-площадки, в частности, маркетплейсы, занимают значительное место в жизни людей. По отдельным подсчетам, по состоянию на ноябрь 2024 года порядка 84% граждан пользуются услугами маркетплейсов", — приводятся слова Чекушова в сообщении пресс-службы министерства. Замминистра отметил необходимость выработать единую стратегию по развитию этого сектора экономики. По словам руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника, потребители нуждаются в объективной и достоверной информации о соответствии товаров установленным требованиям. Для этого Росаккредитация создала сервис по обмену данными. Систему используют уже более 20 компаний, среди них – крупнейшие российские маркетплейсы и ритейлеры.

https://1prime.ru/20241110/marketpleys-852665290.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, россияне, маркетплейс