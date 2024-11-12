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Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/marketpleys-852766679.html
Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов
Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов - 12.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов
Около 84% граждан России по состоянию на ноябрь 2024 года пользуются услугами маркетплейсов, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:30+0300
2024-11-12T15:51+0300
экономика
россия
минпромторг
россияне
маркетплейс
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 84% граждан России по состоянию на ноябрь 2024 года пользуются услугами маркетплейсов, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Онлайн-площадки, в частности, маркетплейсы, занимают значительное место в жизни людей. По отдельным подсчетам, по состоянию на ноябрь 2024 года порядка 84% граждан пользуются услугами маркетплейсов", — приводятся слова Чекушова в сообщении пресс-службы министерства. Замминистра отметил необходимость выработать единую стратегию по развитию этого сектора экономики. По словам руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника, потребители нуждаются в объективной и достоверной информации о соответствии товаров установленным требованиям. Для этого Росаккредитация создала сервис по обмену данными. Систему используют уже более 20 компаний, среди них – крупнейшие российские маркетплейсы и ритейлеры.
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россия, минпромторг, россияне, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, россияне, маркетплейс
15:30 12.11.2024 (обновлено: 15:51 12.11.2024)
 
Стало известно, сколько россиян пользуются услугами маркетплейсов

Минпромторг: услугами маркетплейсов, по данным на ноябрь, пользуются 84% россиян

© fotolia.com / ElnurПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© fotolia.com / Elnur
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 84% граждан России по состоянию на ноябрь 2024 года пользуются услугами маркетплейсов, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Онлайн-площадки, в частности, маркетплейсы, занимают значительное место в жизни людей. По отдельным подсчетам, по состоянию на ноябрь 2024 года порядка 84% граждан пользуются услугами маркетплейсов", — приводятся слова Чекушова в сообщении пресс-службы министерства.
Замминистра отметил необходимость выработать единую стратегию по развитию этого сектора экономики.
По словам руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника, потребители нуждаются в объективной и достоверной информации о соответствии товаров установленным требованиям. Для этого Росаккредитация создала сервис по обмену данными. Систему используют уже более 20 компаний, среди них – крупнейшие российские маркетплейсы и ритейлеры.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Маркетплейсы захватывает одна необычная категория товаров
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгроссиянемаркетплейс
 
 
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