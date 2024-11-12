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На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях - 12.11.2024, ПРАЙМ
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На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях
На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях - 12.11.2024, ПРАЙМ
На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях
На российском рынке появился новый китайский гибридный минивэн Wey 80, представленный в версии Business Lounge на шесть мест и Premium на семь мест, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:23+0300
2024-11-12T11:24+0300
авто
китайские авто
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый китайский гибридный минивэн Wey 80, представленный в версии Business Lounge на шесть мест и Premium на семь мест, сообщает издание "Известия" со ссылкой на официальное заявление компании Great Wall Motor.Сообщается, что силовая установка полноприводного авто состоит из 1,5-литрового турбомотора на 152 л.с. и двух электродвигателей мощностью 95 л.с. и 52 л.с. При этом минивэн способен разгоняться до 100 километров в час за 5,7 или 5,9 секунды в зависимости от комплектации.Максимальная скорость составила 170 километров в час, расход топлива при разряженной батарее не превышает 6,5–6,7 л на 100 километров."Китаец" оснащен панорамной крышей в задней части салона, сидениями с эффектом "нулевой гравитации", ароматизацией воздуха, экраном мультимедийной системы на 14 дюймов, а также мультимедийным зеркалом заднего вида. В функционал входит круиз-контроль, автоматическая парковка и многое другое.Стоимость Business Lounge с удлиненным кузовом стартует от 8,6 миллиона рублей, Premium - от 7,3 миллиона рублей.
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авто, китайские авто, россия
Авто, китайские авто, РОССИЯ
11:23 12.11.2024 (обновлено: 11:24 12.11.2024)
 
На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях

"Известия": в России в продажу поступил гибридный минивэн Wey 80

© Фото : OOO "Хавейл Мотор Рус"Автомобиль Wey 80
Автомобиль Wey 80 - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : OOO "Хавейл Мотор Рус"
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый китайский гибридный минивэн Wey 80, представленный в версии Business Lounge на шесть мест и Premium на семь мест, сообщает издание "Известия" со ссылкой на официальное заявление компании Great Wall Motor.
Сообщается, что силовая установка полноприводного авто состоит из 1,5-литрового турбомотора на 152 л.с. и двух электродвигателей мощностью 95 л.с. и 52 л.с. При этом минивэн способен разгоняться до 100 километров в час за 5,7 или 5,9 секунды в зависимости от комплектации.
Максимальная скорость составила 170 километров в час, расход топлива при разряженной батарее не превышает 6,5–6,7 л на 100 километров.
"Китаец" оснащен панорамной крышей в задней части салона, сидениями с эффектом "нулевой гравитации", ароматизацией воздуха, экраном мультимедийной системы на 14 дюймов, а также мультимедийным зеркалом заднего вида. В функционал входит круиз-контроль, автоматическая парковка и многое другое.
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Стоимость Business Lounge с удлиненным кузовом стартует от 8,6 миллиона рублей, Premium - от 7,3 миллиона рублей.
 
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