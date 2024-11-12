https://1prime.ru/20241112/miniven-852755646.html

На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях

На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях - 12.11.2024, ПРАЙМ

На российском рынке дебютировал "китаец" Wey 80 в премиальных версиях

На российском рынке появился новый китайский гибридный минивэн Wey 80, представленный в версии Business Lounge на шесть мест и Premium на семь мест, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:23+0300

2024-11-12T11:23+0300

2024-11-12T11:24+0300

авто

китайские авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852755071_54:0:2827:1560_1920x0_80_0_0_d5dc12e3e21260b2fe16423c9ffd4a3e.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый китайский гибридный минивэн Wey 80, представленный в версии Business Lounge на шесть мест и Premium на семь мест, сообщает издание "Известия" со ссылкой на официальное заявление компании Great Wall Motor.Сообщается, что силовая установка полноприводного авто состоит из 1,5-литрового турбомотора на 152 л.с. и двух электродвигателей мощностью 95 л.с. и 52 л.с. При этом минивэн способен разгоняться до 100 километров в час за 5,7 или 5,9 секунды в зависимости от комплектации.Максимальная скорость составила 170 километров в час, расход топлива при разряженной батарее не превышает 6,5–6,7 л на 100 километров."Китаец" оснащен панорамной крышей в задней части салона, сидениями с эффектом "нулевой гравитации", ароматизацией воздуха, экраном мультимедийной системы на 14 дюймов, а также мультимедийным зеркалом заднего вида. В функционал входит круиз-контроль, автоматическая парковка и многое другое.Стоимость Business Lounge с удлиненным кузовом стартует от 8,6 миллиона рублей, Premium - от 7,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20241112/reklama-852754238.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, россия