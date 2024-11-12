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В США утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности

В США утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности - 12.11.2024, ПРАЙМ

В США утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности

В Америке утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности, заявил во вторник советник президента США по климату Джон Подеста. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:39+0300

2024-11-12T17:39+0300

2024-11-12T17:39+0300

энергетика

сша

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БАКУ, 12 ноя – ПРАЙМ. В Америке утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности, заявил во вторник советник президента США по климату Джон Подеста. "Мы утвердили налог на эмиссию в нефтегазовой промышленности. Соединенные Штаты остаются приверженными своей цели по достижению нулевой эмиссии всех парниковых газов не позднее 2050 года, и мы надеемся, что другие страны последуют нашему примеру, установив свои собственные цели по всем парниковым газам в течение последних четырех лет. Соединенные Штаты добились значительных успехов в сокращении эмиссии метана и негазированных парниковых газов на своей территории", - сказал Подеста, выступая на саммите СОР29, посвященном метану и неуглеродным парниковым газам. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.

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сша, нефть, налог