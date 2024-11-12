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Стоимость нефти перешла к снижению - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/neft-852776661.html
Стоимость нефти перешла к снижению
Стоимость нефти перешла к снижению - 12.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к снижению
Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T19:30+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.15 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19%, до 71,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 67,91 доллара. Днем нефть дорожала. Во вторник вечером цены вновь вернулись к снижению, по итогам торгов предыдущих двух торговых дней Brent подешевел на 5%, WTI - на 6%. Как отмечают аналитики, давление на котировки оказывают опасения за спрос. "Цены на нефть оказались под давлением из-за "медвежьих" настроений относительно спроса", - цитирует портал MarketWatch управляющего партнера Hummingbird Capital Мэтью Поляка (Matthew Polyak). Во вторник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года, также сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+. Ожидания добычи нефти в США на 2024 год были повышены.
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нефть, биржевые торги, wti, brent
Экономика, Нефть, биржевые торги, WTI, BRENT
19:30 12.11.2024
 
Стоимость нефти перешла к снижению

Стоимость нефти Brent снизилась до 71,7 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.15 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19%, до 71,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 67,91 доллара. Днем нефть дорожала.
Во вторник вечером цены вновь вернулись к снижению, по итогам торгов предыдущих двух торговых дней Brent подешевел на 5%, WTI - на 6%. Как отмечают аналитики, давление на котировки оказывают опасения за спрос.
"Цены на нефть оказались под давлением из-за "медвежьих" настроений относительно спроса", - цитирует портал MarketWatch управляющего партнера Hummingbird Capital Мэтью Поляка (Matthew Polyak).
Во вторник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года, также сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+. Ожидания добычи нефти в США на 2024 год были повышены.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
ОПЕК отметила рост экспорта нефти в России и Центральной Азии
14:52
 
ЭкономикаНефтьбиржевые торгиWTIBRENT
 
 
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