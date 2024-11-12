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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 12.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 107 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,8 миллиона... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:43+0300
2024-11-12T14:43+0300
экономика
нефть
опек
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 107 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 104,03 миллиона, говорится в ноябрьском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону снижения на 107 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, оценивается в 1,8 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", - сообщается в докладе. Данные были пересмотрены в сторону понижения для Китая, Индии и других азиатских стран, а также для Африки и Евразии. Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,03 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, основной прирост спроса придется на Северную и Южную Америку. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,7 миллиона баррелей в сутки за счет Китая, Индии, других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,5 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 103 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,4 миллиона. Росту спроса будет способствовать увеличение нефтеперерабатывающих мощностей и рентабельность нефтехимической отрасли.
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нефть, опек, мировой спрос на нефть
Экономика, Нефть, ОПЕК, мировой спрос на нефть
14:43 12.11.2024
 
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,8 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 107 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 104,03 миллиона, говорится в ноябрьском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону снижения на 107 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, оценивается в 1,8 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", - сообщается в докладе. Данные были пересмотрены в сторону понижения для Китая, Индии и других азиатских стран, а также для Африки и Евразии.
Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,03 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц.
По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, основной прирост спроса придется на Северную и Южную Америку. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,7 миллиона баррелей в сутки за счет Китая, Индии, других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,5 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 103 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,4 миллиона. Росту спроса будет способствовать увеличение нефтеперерабатывающих мощностей и рентабельность нефтехимической отрасли.
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