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Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 215 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 215 тысяч баррелей в сутки - 12.11.2024, ПРАЙМ

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 215 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 215 тысяч баррелей в сутки к сентябрю - до 40,3 миллиона баррелей в сутки, при этом страны-участницы нефтяной сделки... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:47+0300

2024-11-12T14:47+0300

2024-11-12T14:47+0300

экономика

нефть

опек

сделка опек+

добыча нефти

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 215 тысяч баррелей в сутки к сентябрю - до 40,3 миллиона баррелей в сутки, при этом страны-участницы нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства на 151 тысячу баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных ноябрьского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в октябре добыча ОПЕК+ составила 40,338 миллиона баррелей в сутки - на 215 тысяч баррелей больше, чем в сентябре (40,124 миллиона баррелей в сутки). Добыча только в ОПЕК выросла на 466 тысяч баррелей в сутки, до 26,535 миллиона баррелей в сутки за счет Ливии, Нигерии и Конго. А вне ОПЕК - снизилась на 251 тысячу баррелей в сутки, до 13,803 миллиона баррелей в сутки, за счет Казахстана. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства России, Ирака и Казахстана - на 7,089 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 7,24 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 151 тысячу баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+ помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с начала следующего года. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В октябре Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 95 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 265 тысяч, Россия - на 10 тысяч. В начале ноября в правительстве РФ сообщили, что Россия и Казахстан представят ОПЕК обновленные графики по компенсации сверхдобычи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, сделка опек+, добыча нефти