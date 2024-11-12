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Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13%

Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13% - 12.11.2024, ПРАЙМ

Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13%

Объем пассажирских перевозок речным транспортом в России за январь-октябрь 2024 года составил почти 11 миллионов человек, что на 13% превышает показатель за... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:47+0300

2024-11-12T17:47+0300

2024-11-12T17:47+0300

россия

росморречфлот

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок речным транспортом в России за январь-октябрь 2024 года составил почти 11 миллионов человек, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Федор Шишлаков. "Объем перевозок пассажиров речным транспортом вырос, по предварительным данным, за 10 месяцев 2024 года более чем на 13% и достиг показателя практически в 11 миллионов человек", - сказал Шишлаков на пресс-конференции. Он отметил, что в 2024 году в навигации эксплуатировалось порядка 100 круизных судов.

https://1prime.ru/20241112/aeroflot-852758806.html

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россия, росморречфлот