https://1prime.ru/20241112/perevozki-852773341.html
Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13%
Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13% - 12.11.2024, ПРАЙМ
Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13%
Объем пассажирских перевозок речным транспортом в России за январь-октябрь 2024 года составил почти 11 миллионов человек, что на 13% превышает показатель за... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:47+0300
2024-11-12T17:47+0300
2024-11-12T17:47+0300
россия
росморречфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_047c29014bb7833d26e9af7be6d080ae.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок речным транспортом в России за январь-октябрь 2024 года составил почти 11 миллионов человек, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Федор Шишлаков. "Объем перевозок пассажиров речным транспортом вырос, по предварительным данным, за 10 месяцев 2024 года более чем на 13% и достиг показателя практически в 11 миллионов человек", - сказал Шишлаков на пресс-конференции. Он отметил, что в 2024 году в навигации эксплуатировалось порядка 100 круизных судов.
https://1prime.ru/20241112/aeroflot-852758806.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_5d465745575cb863f6a86f236b3876dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росморречфлот
Речные пассажирские перевозки в России выросли на 13%
Росморречфлот: речные пассажирские перевозки в РФ за 10 месяцев выросли на 13%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем пассажирских перевозок речным транспортом в России за январь-октябрь 2024 года составил почти 11 миллионов человек, что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Федор Шишлаков.
"Объем перевозок пассажиров речным транспортом вырос, по предварительным данным, за 10 месяцев 2024 года более чем на 13% и достиг показателя практически в 11 миллионов человек", - сказал Шишлаков на пресс-конференции.
Он отметил, что в 2024 году в навигации эксплуатировалось порядка 100 круизных судов.
"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров