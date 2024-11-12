https://1prime.ru/20241112/roskachestvo-852762061.html
Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве
Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве - 12.11.2024, ПРАЙМ
Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве
"Роскачество-Туризм" выдало первый русско-индийский сертификат стандарта India Friendly московской гостинице "Вега Измайлово", также другие сертификаты качества | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:17+0300
2024-11-12T14:17+0300
2024-11-12T14:17+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" выдало первый русско-индийский сертификат стандарта India Friendly московской гостинице "Вега Измайлово", также другие сертификаты качества впервые получили российско-белорусский туристско-информационный центр (ТИЦ) в Нижнем Новгороде и Туристский информационный центр Калининградской области (АНО КО "ТИЦ КО"), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Уточняется, что концепция India Friendly включает ряд аспектов, направленных на учет специфических потребностей и предпочтений индийских туристов, первостепенно обеспечение языкового сопровождение для туристов, в частности информация и услуги должны предоставляться на хинди и английском языках. Что касаемо российско-белорусского ТИЦ, то ранее Роскачество и Союз туриндустрии Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве и договорились совместно развивать и повышать качество услуг предприятий туристской отрасли и признавать стандарты оказания услуг. Сотрудничество также направлено на увеличение турпотока между странами. В свою очередь АНО КО "ТИЦ КО" стал первым в России, получившим сертификат соответствия стандартам предоставления туристических информационных услуг. "В условиях растущего спроса на качественные туристические услуги получение сертификата будет играть важную роль при выборе партнеров и поставщиков услуг", - добавили в организации.
https://1prime.ru/20241112/indiya-852753406.html
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россия, индия, гостиница, роскачество
РОССИЯ, ИНДИЯ, гостиница, Роскачество
Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве
Роскачество выдало первый сертификат India Friendly московской гостинице
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" выдало первый русско-индийский сертификат стандарта India Friendly московской гостинице "Вега Измайлово", также другие сертификаты качества впервые получили российско-белорусский туристско-информационный центр (ТИЦ) в Нижнем Новгороде и Туристский информационный центр Калининградской области (АНО КО "ТИЦ КО"), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Уточняется, что концепция India Friendly включает ряд аспектов, направленных на учет специфических потребностей и предпочтений индийских туристов, первостепенно обеспечение языкового сопровождение для туристов, в частности информация и услуги должны предоставляться на хинди и английском языках.
Что касаемо российско-белорусского ТИЦ, то ранее Роскачество и Союз туриндустрии Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве и договорились совместно развивать и повышать качество услуг предприятий туристской отрасли и признавать стандарты оказания услуг. Сотрудничество также направлено на увеличение турпотока между странами.
В свою очередь АНО КО "ТИЦ КО" стал первым в России, получившим сертификат соответствия стандартам предоставления туристических информационных услуг. "В условиях растущего спроса на качественные туристические услуги получение сертификата будет играть важную роль при выборе партнеров и поставщиков услуг", - добавили в организации.
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