https://1prime.ru/20241112/roskachestvo-852762061.html

Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве

Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве - 12.11.2024, ПРАЙМ

Роскачество выдало первый сертификат India Friendly гостинице в Москве

"Роскачество-Туризм" выдало первый русско-индийский сертификат стандарта India Friendly московской гостинице "Вега Измайлово", также другие сертификаты качества | 12.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-12T14:17+0300

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россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Роскачество-Туризм" выдало первый русско-индийский сертификат стандарта India Friendly московской гостинице "Вега Измайлово", также другие сертификаты качества впервые получили российско-белорусский туристско-информационный центр (ТИЦ) в Нижнем Новгороде и Туристский информационный центр Калининградской области (АНО КО "ТИЦ КО"), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Уточняется, что концепция India Friendly включает ряд аспектов, направленных на учет специфических потребностей и предпочтений индийских туристов, первостепенно обеспечение языкового сопровождение для туристов, в частности информация и услуги должны предоставляться на хинди и английском языках. Что касаемо российско-белорусского ТИЦ, то ранее Роскачество и Союз туриндустрии Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве и договорились совместно развивать и повышать качество услуг предприятий туристской отрасли и признавать стандарты оказания услуг. Сотрудничество также направлено на увеличение турпотока между странами. В свою очередь АНО КО "ТИЦ КО" стал первым в России, получившим сертификат соответствия стандартам предоставления туристических информационных услуг. "В условиях растущего спроса на качественные туристические услуги получение сертификата будет играть важную роль при выборе партнеров и поставщиков услуг", - добавили в организации.

https://1prime.ru/20241112/indiya-852753406.html

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россия, индия, гостиница, роскачество