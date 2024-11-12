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Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд
Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд
Курс рубля на Московской бирже во вторник растет третью сессию подряд против юаня, китайская валюта ушла ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:47+0300
2024-11-12T17:47+0300
китайский юань
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мосбиржа
юань
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже во вторник растет третью сессию подряд против юаня, китайская валюта ушла ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск снижается на 2 копейки, до 13,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,45-13,53 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 55,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,9 рубля. А если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,257 (7,232 на форексе). "Рубль продолжает предпринимать попытки укрепления на фоне ожиданий улучшения геополитической обстановки и смягчения санкционного режима после выборов в США. Правда, этот фактор способен не только улучшить ситуацию с экспортом, а также бюджетными расходами, но и способствовать дальнейшему восстановлению импорта, что в целом может вызвать умеренное ослабление рубля в более долгосрочной перспективе", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка немного подросли и отошли вверх от минимумов с июня – до 4,6% годовых по индикатору RUSFARCNY с 2,57% накануне. В текущих условиях, когда курс все же опустился ниже 13,5 рубля, он может на время уйти к 13,45 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс после очередного "прокола" вниз уровня 13,5 рубля за юань замедлил сползание. Тем не менее пока более вероятным для юаня на эту неделю остается движение в ранее обозначенных границах 13,33–13,58 рубля", - добавляет Бабин.
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россия, мосбиржа, юань, курсы валют
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань, курсы валют
17:47 12.11.2024
 
Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд

Курс юаня на Московской бирже ушел ниже уровня 13,5 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже во вторник растет третью сессию подряд против юаня, китайская валюта ушла ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск снижается на 2 копейки, до 13,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,45-13,53 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 55,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,9 рубля. А если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,257 (7,232 на форексе).
"Рубль продолжает предпринимать попытки укрепления на фоне ожиданий улучшения геополитической обстановки и смягчения санкционного режима после выборов в США. Правда, этот фактор способен не только улучшить ситуацию с экспортом, а также бюджетными расходами, но и способствовать дальнейшему восстановлению импорта, что в целом может вызвать умеренное ослабление рубля в более долгосрочной перспективе", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневые ставки денежного рынка немного подросли и отошли вверх от минимумов с июня – до 4,6% годовых по индикатору RUSFARCNY с 2,57% накануне.
В текущих условиях, когда курс все же опустился ниже 13,5 рубля, он может на время уйти к 13,45 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс после очередного "прокола" вниз уровня 13,5 рубля за юань замедлил сползание. Тем не менее пока более вероятным для юаня на эту неделю остается движение в ранее обозначенных границах 13,33–13,58 рубля", - добавляет Бабин.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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