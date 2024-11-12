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Рубль на Мосбирже слегка вырос к юаню - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль на Мосбирже слегка вырос к юаню
Рубль на Мосбирже слегка вырос к юаню - 12.11.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже слегка вырос к юаню
Рубль на Московской бирже во вторник немного подрос - третью сессию подряд против юаня, китайская валюта опять тестировала психологически значимый уровень 13,5... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T22:24+0300
2024-11-12T22:25+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник немного подрос - третью сессию подряд против юаня, китайская валюта опять тестировала психологически значимый уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 13,50 рубля. Объем торгов в пятницу составил 65,7 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,27 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Рубль во вторник продолжил попытки роста против юаня – уже третью сессию подряд, китайская валюта при этом опять уходила ниже психологического уровня поддержки 13,5 рубля, однако к закрытию оказалась ровно на нем. "У рубля в последнее время прибавилось уверенности, юань сегодня опять оказался ниже 13,5 рубля, официальный курс доллара к рублю на завтра практически не изменился. Рублевые активы продолжают подпитываться геополитическим оптимизмом", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.13 мск росла на 0,3%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 105 пунктов. ПРОГНОЗЫ Динамика торгового баланса, хоть и является безусловной фундаментальной базой для курса рубля, в последнее время все же хуже объясняет его колебания, и гораздо более важным фактором выступает фактическая динамика потоков валютной ликвидности, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "В частности, на это влияет уровень репатриации и конвертации валютной выручки экспортерами, степень затруднений в реализации платежей за импорт, цена валютной ликвидности на внутреннем рынке и пр. Скорее всего, именно благоприятная комбинация этих факторов помогла рублю остановить падение и перейти в "боковик" в октябре", - добавляют они. Сильный доллар на форексе оказывает давление на нефтяные цены и другие commodities, а это негативно для рубля с точки зрения притока экспортной выручки в конце года, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "При этом спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3-13,7 рубля, доллар – 97-99 рублей", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
22:24 12.11.2024 (обновлено: 22:25 12.11.2024)
 
Рубль на Мосбирже слегка вырос к юаню

Рубль на Мосбирже вырос против юаня третью сессию подряд

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во вторник немного подрос - третью сессию подряд против юаня, китайская валюта опять тестировала психологически значимый уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 13,50 рубля.
Объем торгов в пятницу составил 65,7 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,27 рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Рубль во вторник продолжил попытки роста против юаня – уже третью сессию подряд, китайская валюта при этом опять уходила ниже психологического уровня поддержки 13,5 рубля, однако к закрытию оказалась ровно на нем.
"У рубля в последнее время прибавилось уверенности, юань сегодня опять оказался ниже 13,5 рубля, официальный курс доллара к рублю на завтра практически не изменился. Рублевые активы продолжают подпитываться геополитическим оптимизмом", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 22.13 мск росла на 0,3%, до 72 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 105 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Динамика торгового баланса, хоть и является безусловной фундаментальной базой для курса рубля, в последнее время все же хуже объясняет его колебания, и гораздо более важным фактором выступает фактическая динамика потоков валютной ликвидности, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
"В частности, на это влияет уровень репатриации и конвертации валютной выручки экспортерами, степень затруднений в реализации платежей за импорт, цена валютной ликвидности на внутреннем рынке и пр. Скорее всего, именно благоприятная комбинация этих факторов помогла рублю остановить падение и перейти в "боковик" в октябре", - добавляют они.
Сильный доллар на форексе оказывает давление на нефтяные цены и другие commodities, а это негативно для рубля с точки зрения притока экспортной выручки в конце года, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"При этом спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3-13,7 рубля, доллар – 97-99 рублей", - добавляет он.
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Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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