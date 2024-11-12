https://1prime.ru/20241112/seltos-852772603.html
В Россию привезли популярный кроссовер Kia с непривычным мотором
В Россию привезли популярный кроссовер Kia с непривычным мотором - 12.11.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли популярный кроссовер Kia с непривычным мотором
На российский рынок привезли популярный кроссовер Kia Seltos в рестайлинговой версии 2024 года, сообщил портал Speedme.ru. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:40+0300
2024-11-12T17:40+0300
2024-11-12T17:40+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На российский рынок привезли популярный кроссовер Kia Seltos в рестайлинговой версии 2024 года, сообщил портал Speedme.ru. Отмечается, что в стране появились сразу несколько комплектаций, в том числе модель с турбированным мотором объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Ее выставили на продажу в автосалоне в Санкт-Петербурге по цене 3 301 033 рублей. По данным издания, комплектация Premium Edition оснащена подушками безопасности для водителя и пассажира, боковыми подушками и оконными шторками для обеспечения максимальной безопасности, панорамной крышей и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Также в машине есть системы предупреждения о столкновении, удержания в полосе и контроля слепых зон, датчики усталости водителя, давления в шинах и электронные помощники, например, антиблокировочная система, система помощи при торможении и при старте на подъеме.Кроме того, модель оснащена климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, передним и задним парктрониками, а также возможностью дистанционного запуска двигателя, сообщил портал. Также отмечается, что салон обшит кожей, мультимедиа система включает ЖК-экран с беспроводной зарядкой. Она поддерживает навигацию и голосовое управление, имеет Bluetooth и USB-разъемы.
https://1prime.ru/20241112/miniven-852755646.html
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авто, россия, кроссоверы, автомобили kia
Авто, РОССИЯ, кроссоверы, автомобили Kia
В Россию привезли популярный кроссовер Kia с непривычным мотором
Speedme: в Россию привезли Kia Seltos с турбированным двигателем от 3,3 млн руб
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
На российский рынок привезли популярный кроссовер Kia Seltos в рестайлинговой версии 2024 года, сообщил портал Speedme.ru
.
Отмечается, что в стране появились сразу несколько комплектаций, в том числе модель с турбированным мотором объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Ее выставили на продажу в автосалоне в Санкт-Петербурге по цене 3 301 033 рублей.
По данным издания, комплектация Premium Edition оснащена подушками безопасности для водителя и пассажира, боковыми подушками и оконными шторками для обеспечения максимальной безопасности, панорамной крышей и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Также в машине есть системы предупреждения о столкновении, удержания в полосе и контроля слепых зон, датчики усталости водителя, давления в шинах и электронные помощники, например, антиблокировочная система, система помощи при торможении и при старте на подъеме.
Кроме того, модель оснащена климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, передним и задним парктрониками, а также возможностью дистанционного запуска двигателя, сообщил портал.
Также отмечается, что салон обшит кожей, мультимедиа система включает ЖК-экран с беспроводной зарядкой. Она поддерживает навигацию и голосовое управление, имеет Bluetooth и USB-разъемы.
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