https://1prime.ru/20241112/tekhnika-852759899.html
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:19+0300
2024-11-12T13:19+0300
2024-11-12T13:19+0300
спецоперация на украине
техника
всу
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает Wirtualna Polska.Различные подразделения требуют различного оборудования, что приводит к хаосу и неразберихе. На начальном этапе конфликта в Украине любое оружие, предоставляемое союзниками, было принято с радостью. Однако со временем это вызвало проблемы, связанные с разнообразием техники, которые теперь превратились в серьезную логистическую проблему."Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице", - сказано в публикации.Разные бригады использовали советские и американские боевые машины пехоты и разные модели танков, требующие разных боеприпасов и особого обслуживания. Для логистов стало непросто обеспечивать поставки запчастей и оборудования из разных источников.Авторы заключили, что регулярные поставки запчастей с Запада играют решающую роль для успешности операций ВСУ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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техника, всу
Спецоперация на Украине, техника, ВСУ
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ
WP: "разносортица" западной техники стала логистической проблемой для Украины
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает
Wirtualna Polska.
Различные подразделения требуют различного оборудования, что приводит к хаосу и неразберихе. На начальном этапе конфликта в Украине любое оружие, предоставляемое союзниками, было принято с радостью. Однако со временем это вызвало проблемы, связанные с разнообразием техники, которые теперь превратились в серьезную логистическую проблему.
"Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице", - сказано в публикации.
Разные бригады использовали советские и американские боевые машины пехоты и разные модели танков, требующие разных боеприпасов и особого обслуживания. Для логистов стало непросто обеспечивать поставки запчастей и оборудования из разных источников.
Авторы заключили, что регулярные поставки запчастей с Запада играют решающую роль для успешности операций ВСУ.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск