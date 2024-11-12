https://1prime.ru/20241112/tekhnika-852759899.html

СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ

СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T13:19+0300

2024-11-12T13:19+0300

2024-11-12T13:19+0300

спецоперация на украине

техника

всу

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает Wirtualna Polska.Различные подразделения требуют различного оборудования, что приводит к хаосу и неразберихе. На начальном этапе конфликта в Украине любое оружие, предоставляемое союзниками, было принято с радостью. Однако со временем это вызвало проблемы, связанные с разнообразием техники, которые теперь превратились в серьезную логистическую проблему."Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице", - сказано в публикации.Разные бригады использовали советские и американские боевые машины пехоты и разные модели танков, требующие разных боеприпасов и особого обслуживания. Для логистов стало непросто обеспечивать поставки запчастей и оборудования из разных источников.Авторы заключили, что регулярные поставки запчастей с Запада играют решающую роль для успешности операций ВСУ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241112/vsu-852752155.html

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техника, всу