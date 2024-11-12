Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241112/tekhnika-852759899.html
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ - 12.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T13:19+0300
2024-11-12T13:19+0300
спецоперация на украине
техника
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает Wirtualna Polska.Различные подразделения требуют различного оборудования, что приводит к хаосу и неразберихе. На начальном этапе конфликта в Украине любое оружие, предоставляемое союзниками, было принято с радостью. Однако со временем это вызвало проблемы, связанные с разнообразием техники, которые теперь превратились в серьезную логистическую проблему."Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице", - сказано в публикации.Разные бригады использовали советские и американские боевые машины пехоты и разные модели танков, требующие разных боеприпасов и особого обслуживания. Для логистов стало непросто обеспечивать поставки запчастей и оборудования из разных источников.Авторы заключили, что регулярные поставки запчастей с Запада играют решающую роль для успешности операций ВСУ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241112/vsu-852752155.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
техника, всу
Спецоперация на Украине, техника, ВСУ
13:19 12.11.2024
 
СМИ: разнообразие западной техники стало логистическим кошмаром для ВСУ

WP: "разносортица" западной техники стала логистической проблемой для Украины

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в области логистики, вызванными разношерстной военной техникой на поле боя и в тылу, сообщает Wirtualna Polska.
Различные подразделения требуют различного оборудования, что приводит к хаосу и неразберихе. На начальном этапе конфликта в Украине любое оружие, предоставляемое союзниками, было принято с радостью. Однако со временем это вызвало проблемы, связанные с разнообразием техники, которые теперь превратились в серьезную логистическую проблему.
"Как рассказали солдаты, в одну неделю они, например, получают 70 минометных снарядов, в другую - только 30. Но проблема не только в "капельной" помощи Запада, но и в ее "разносортице", - сказано в публикации.
Разные бригады использовали советские и американские боевые машины пехоты и разные модели танков, требующие разных боеприпасов и особого обслуживания. Для логистов стало непросто обеспечивать поставки запчастей и оборудования из разных источников.
Авторы заключили, что регулярные поставки запчастей с Запада играют решающую роль для успешности операций ВСУ.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск
09:46
 
Спецоперация на УкраинетехникаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала