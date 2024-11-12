https://1prime.ru/20241112/tekhobsluzhivanie-852761927.html

Россиянам объяснили, зачем на китайских авто нужно делать "нулевое" ТО

Россиянам объяснили, зачем на китайских авто нужно делать "нулевое" ТО - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, зачем на китайских авто нужно делать "нулевое" ТО

Необходимость прохождения "нулевого" техобслуживания на китайских автомобилях связана с особенностями обкатки, рассказал "Российской газете" руководитель центра | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:15+0300

2024-11-12T14:15+0300

2024-11-12T14:15+0300

авто

китайские авто

масло

техобслуживание

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимость прохождения "нулевого" техобслуживания на китайских автомобилях связана с особенностями обкатки, рассказал "Российской газете" руководитель центра техэкспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.Он отметил, что в России возникает множество мифов о качестве автомобильного масла, которое заливают в машины на конвейере в Китае. По словам эксперта, для первой заливки в КНР применяется качественное автомасло, соответствующее всем требованиям производителя, характеристикам и особенностям мотора, но китайские производители, например, Geely, BAIC, GAC и другие рекомендуют проводить "нулевое" ТО по достижении автомобилем первых трех-пяти тысяч километров пробега. Сокуев пояснил, что причина таких рекомендаций заключается в том, что машинам требуется обкатка и производители допускают, что в данный период в мотор может попасть некоторое количество продуктов износа, например, металлических частицы. Моюще-диспергирующие свойства масла позволит удержать эти продукты в своем объеме, но оно само быстрее потеряет ресурс, добавил он.Таким образом, необходимо проводить "нулевое" ТО согласно рекомендациям, а последующие замены масла — по регламенту, отметил Сокуев. Он также порекомендовал использовать для обслуживания мотора масла согласно требованиям автопроизводителя и с уровнем свойств, предусмотренным в спецификациях из руководства пользователя или сервисной книжки.

https://1prime.ru/20241111/jetour-852737857.html

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авто, китайские авто, масло, техобслуживание