https://1prime.ru/20241112/territorii-852753028.html
"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины
"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины
На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, сказано в материале издания Military Watch Magazine. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:08+0300
2024-11-12T10:08+0300
2024-11-12T10:08+0300
спецоперация на украине
территории
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, сказано в материале издания Military Watch Magazine."На фоне все более масштабных украинских потерь в западных странах все больше соглашаются в том, что конфликт проигран и что западному миру необходимо планировать будущее, в котором большая часть Украины, если не вся ее территория, будет находиться под контролем или влиянием России", — отмечается в публикации.В июне глава государства Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, включая признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Кроме того, он предложил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций.В ноябре российский лидер подчеркнул, что его заинтересовало высказывание Дональда Трампа о желании урегулирования конфликта на Украине.
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территории, запад
Спецоперация на Украине, Территории, ЗАПАД
"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины
MWM: Запад понимает, что ему нужно готовиться к потере Украиной территорий
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, сказано в материале издания Military Watch Magazine
.
"На фоне все более масштабных украинских потерь в западных странах все больше соглашаются в том, что конфликт проигран и что западному миру необходимо планировать будущее, в котором большая часть Украины, если не вся ее территория, будет находиться под контролем или влиянием России", — отмечается в публикации.
В июне глава государства Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, включая признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Кроме того, он предложил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций.
В ноябре российский лидер подчеркнул, что его заинтересовало высказывание Дональда Трампа о желании урегулирования конфликта на Украине.
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