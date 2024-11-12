https://1prime.ru/20241112/territorii-852753028.html

"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины

"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Конфликт проигран". СМИ выяснили новые ожидания Запада от Украины

На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, сказано в материале издания Military Watch Magazine. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:08+0300

2024-11-12T10:08+0300

2024-11-12T10:08+0300

спецоперация на украине

территории

запад

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, сказано в материале издания Military Watch Magazine."На фоне все более масштабных украинских потерь в западных странах все больше соглашаются в том, что конфликт проигран и что западному миру необходимо планировать будущее, в котором большая часть Украины, если не вся ее территория, будет находиться под контролем или влиянием России", — отмечается в публикации.В июне глава государства Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса, включая признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Кроме того, он предложил демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций.В ноябре российский лидер подчеркнул, что его заинтересовало высказывание Дональда Трампа о желании урегулирования конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20241111/territorii-852725453.html

запад

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территории, запад