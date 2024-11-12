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"Определенно в беде". На Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

"Определенно в беде". На Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Определенно в беде". На Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

ВСУ попали в беду в связи с дефицитом пехоты и сокращением поставок, вооружений заявил корреспондент Sky News на Украине Стюарт Рамзи. | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ВСУ попали в беду в связи с дефицитом пехоты и сокращением поставок, вооружений заявил корреспондент Sky News на Украине Стюарт Рамзи."ВСУ определенно в беде. Они не получают достаточно снабжения, которое им необходимо", — сказал он.По мнению Рамзи, критический момент заключается в том, что у ВСУ просто-напросто заканчивается пехота. Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что им не хватает людей на земле для совершения атакующих действий, добавил он.Журналист также отметил, что среди военнослужащих ВСУ никто не знает, как будет развиваться ситуация, особенно если прекратятся поставки помощи от западных союзников, в том числе от США.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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