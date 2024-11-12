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"Плохой знак": в Раде испугались одного решения Байдена

"Плохой знак": в Раде испугались одного решения Байдена - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Плохой знак": в Раде испугались одного решения Байдена

Намерения действующего главы Белого дома Джо Байдена ускорить процесс передачи пакета помощи Киеву до вступления нового американского президента Дональда Трампа | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T11:37+0300

2024-11-12T11:37+0300

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политика

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помощь украине

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Намерения действующего главы Белого дома Джо Байдена ускорить процесс передачи пакета помощи Киеву до вступления нового американского президента Дональда Трампа в должность является плохим сигналом для Украины, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинскому радио New Voice. Ранее издание Politico сообщало о намерении Байдена передать Киеву пакет помощи на шесть миллиардов долларов как можно быстрее."Те сигналы, которые идут, мне не нравятся. В том смысле, что мы видим, что США очень быстро решили нам передать определенное количество ракет, которые до этого было очень сложно выбить; определенное количество вооружений, средства, которые предоставлялись постепенно, а сейчас стараются отдать все очень быстро", - объяснил Костенко свое беспокойство.Он также отметил, что скорость принимаемых решений свидетельствует о страхе действующей администрации перед политикой нового лидера США. Именно поэтому, считает украинский политик, после инагурации республиканца ситуация для Киева может стать значительно хуже.

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