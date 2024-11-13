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Валютный рынок: доллар наступает, нефть отступает

Валютный рынок: доллар наступает, нефть отступает - 13.11.2024, ПРАЙМ

Валютный рынок: доллар наступает, нефть отступает

Во вторник, 12 ноября, рубль ослабился к доллару и евро, немного укрепившись к китайскому юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,87%, до 98,25 руб., евро/рубль | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T08:25+0300

2024-11-13T08:25+0300

2024-11-13T08:25+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Во вторник, 12 ноября, рубль ослабился к доллару и евро, немного укрепившись к китайскому юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,87%, до 98,25 руб., евро/рубль – на 0,59%, до 104,38 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,07%, до 13,50 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 13 ноября: доллар – 97,9559 руб., евро – 104,2533 руб.Рубль опять сдал позиции доллару, дав ему закрепиться выше 98 руб. Индекс доллара держится около отметки 106,00 п. Укрепление происходит на фоне пересмотра рынком ожиданий по снижению ставок ФРС – вероятность снижения в декабре упала до 62,4% против 77% неделей ранее. Представители ФРС выражают осторожный оптимизм относительно экономики США, но предупреждают о рисках застревания инфляции выше целевого уровня.Том Баркин отметил, что хотя инфляция снижается, она может застрять выше целевого уровня ФРС. Внимание ФРС может сместиться либо на риски роста инфляции, либо на риски снижения занятости.Нил Кашкари ожидает, что сильный рынок труда и крепкая экономика сохранятся. Он предупредил, что еще рано объявлять победу над инфляцией, хотя есть основания для уверенности. Считает, что для достижения целевого уровня инфляции в 2% может потребоваться год или два, учитывая динамику в жилищном секторе.Торги по нефти завершились в небольшом плюсе. Баррель Brent подорожал на 0,34%, до $72,35. В азиатскую сессию нефть торгуется на уровне $72. Давление на рынок оказывает свежий прогноз ОПЕК, который не добавил оптимизма участникам торгов. В своем ежемесячном отчете картель в четвертый раз подряд понизил прогноз роста спроса на нефть. Теперь в организации ожидают, что в 2024 году мировой спрос вырастет лишь на 1,82 миллиона баррелей в день вместо ранее прогнозируемых 1,93 миллиона. На 2025 год прогноз также был снижен – до 1,54 миллиона баррелей в день.Ситуацию усугубляет неопределенность вокруг спроса со стороны Китая. Недавно объявленный план стимулирования китайской экономики на 10 триллионов юаней не впечатлил рынок. Возникают опасения, что этих мер может оказаться недостаточно для существенного роста потребления энергоресурсов в Поднебесной.Дополнительное давление на нефтяные цены оказывает укрепление американского доллара, который поднялся до шестимесячного максимума. Индекс доллара торгуется около отметки 106 пунктов, что делает сырье дороже для держателей других валют. На дневном таймфрейме ценовая модель медвежья и намекает на падение котировок до $66 за баррель. Покупатели отказываются покупать, заняв выжидательную позицию перед важными событиями.13 ноября ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США. Если цифры окажутся ниже ожиданий, это может ослабить доллар и поддержать нефтяные котировки. Однако пока рынок настроен довольно пессимистично, и для разворота тренда потребуются более весомые позитивные факторы. Также в центре внимания выступления представителей ФРС США (Кашкари, Логан, Уильямс, Шмид).Доллар смог отменить сигнал на укрепление рубля, поэтому сейчас либо цена останется в диапазоне 97,35–98,45 руб. на два дня, либо продавцы еще раз попытаются закрепиться вблизи уровня 97 руб. Пока нет четких сигналов на ближайшие два дня. Посмотрим, как поведет себя цена около 98,45 руб. Приближение новогодних праздников может увеличить спрос на иностранную валюту из-за роста импортных закупок и продавить уровень 98,50 руб.Индекс Мосбиржи снизился на 1,03%, до 2756,76 п., индекс РТС – на 0,79%, до 886,56 п. Рост индексов и ОФЗ был вызван Трамп-ралли после президентских выборов. Эффект от выборов сходит на нет, поэтому сейчас и узнаем, есть ли фундаментальная составляющая в росте или это чисто спекулятивная коррекция. Для продолжения роста значение индекса должно остаться выше 2700 п. Если день закроется ниже, то возрастут риски нового падения до 2560 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, фрс сша, нефть, китай, индекс мосбиржи