https://1prime.ru/20241113/avto-852789834.html

По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira

По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira - 13.11.2024, ПРАЙМ

По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira

Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:07+0300

2024-11-13T13:07+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч рублей, передает издание "За рулем".Согласно материалу, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который является самым удачным в линейке моторов модели. Однако у двигателя есть проблема с прокладками теплообменника.Есть также дизельные модификации Opel Zafira, у которых проблемы могут возникать с впускным коллектором и системой EGR. Роботизированная коробка Easytronic требует ремонта раз в 150 тысяч километров

https://1prime.ru/20241112/avto-852743793.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто