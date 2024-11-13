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По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira - 13.11.2024, ПРАЙМ
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira
Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:07+0300
2024-11-13T13:07+0300
2024-11-13T13:07+0300
россия
авто
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч рублей, передает издание "За рулем".Согласно материалу, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который является самым удачным в линейке моторов модели. Однако у двигателя есть проблема с прокладками теплообменника.Есть также дизельные модификации Opel Zafira, у которых проблемы могут возникать с впускным коллектором и системой EGR. Роботизированная коробка Easytronic требует ремонта раз в 150 тысяч километров
https://1prime.ru/20241112/avto-852743793.html
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россия, авто
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira
"За рулем": вместо новой LADA Granta можно купить компактный минивэн Opel Zafira
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч рублей, передает
издание "За рулем".
Согласно материалу, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который является самым удачным в линейке моторов модели. Однако у двигателя есть проблема с прокладками теплообменника.
Есть также дизельные модификации Opel Zafira, у которых проблемы могут возникать с впускным коллектором и системой EGR. Роботизированная коробка Easytronic требует ремонта раз в 150 тысяч километров
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