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По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira - 13.11.2024, ПРАЙМ
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По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira - 13.11.2024, ПРАЙМ
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira
Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч | 13.11.2024, ПРАЙМ
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россия
авто
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч рублей, передает издание "За рулем".Согласно материалу, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который является самым удачным в линейке моторов модели. Однако у двигателя есть проблема с прокладками теплообменника.Есть также дизельные модификации Opel Zafira, у которых проблемы могут возникать с впускным коллектором и системой EGR. Роботизированная коробка Easytronic требует ремонта раз в 150 тысяч километров
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:07 13.11.2024
 
По цене новой Lada Granta: россиянам назвали плюсы подержанного Opel Zafira

"За рулем": вместо новой LADA Granta можно купить компактный минивэн Opel Zafira

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМеждународный автомобильный салон во Франкфурте. День второй
Международный автомобильный салон во Франкфурте. День второй - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вместо покупки новой LADA Granta или Niva Legend можно приобрести компактный минивэн Opel Zafira второго поколения 2011-2012 годов выпуска за примерно 900 тысяч рублей, передает издание "За рулем".
Согласно материалу, автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который является самым удачным в линейке моторов модели. Однако у двигателя есть проблема с прокладками теплообменника.
Есть также дизельные модификации Opel Zafira, у которых проблемы могут возникать с впускным коллектором и системой EGR. Роботизированная коробка Easytronic требует ремонта раз в 150 тысяч километров
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