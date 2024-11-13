https://1prime.ru/20241113/avto-852792050.html

Ломаются чаще, чем ездят: названы самые ненадежные авто

Ломаются чаще, чем ездят: названы самые ненадежные авто - 13.11.2024, ПРАЙМ

Ломаются чаще, чем ездят: названы самые ненадежные авто

Nissan, Mazda и Kia вошли антирейтинг самых ненадежных машин, передает издание Autonews.ru. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

россия

авто

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Nissan, Mazda и Kia вошли антирейтинг самых ненадежных машин, передает издание Autonews.ru.В списке самых проблемных автомобилей находятся Nissan Juke, Kia Sportage и Mazda CX-60.Nissan Juke имеет серьезные проблемы с надежностью, с 31% владельцев сообщили о поломках, в том числе с аккумулятором и двигателем. Ремонт занимал больше недели и стоил около 190 тысяч рублей.Kia Sportage с дизельными двигателями также был ненадежным с 56% владельцев, но ремонт для большинства был бесплатным, но для остальных стоил около 190 тысяч рублей, заметили в издании.Mazda CX-60 также попало в категорию ненадежных и проблемных автомобилей в линейке марки. 62% владельцев автомобилей сообщили о различных поломках, которые включали проблемы с подвеской, электрикой, двигателем, топливной системой и коробкой передач.Более половины автовладельцев утверждают, что ремонт занимает меньше одного дня, но 43% владельцев ждали свои автомобили из сервиса более недели. Все Mazda CX-60 с неисправностями были отремонтированы бесплатно, заключили в материале.

https://1prime.ru/20241112/avto-852766803.html

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россия, авто