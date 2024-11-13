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Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину - 13.11.2024, ПРАЙМ
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Президент США Джо Байден перед уходом с поста главы государства запросит у конгресса дополнительные деньги на поддержку Киева. Об этом заявил журналистам в ходе | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T22:30+0300
2024-11-13T22:30+0300
2024-11-13T22:33+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден перед уходом с поста главы государства запросит у конгресса дополнительные деньги на поддержку Киева. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга советник главы Белого дома Джейк Салливан. По его словам, в следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что хочет увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году. Салливан отметил, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы США выделили Украине денежные средства на следующий год. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, белый дом, поддержка украины, финансовая поддержка украины, джо байден
Политика, США, Белый дом, поддержка Украины, финансовая поддержка Украины, Джо Байден
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Салливан: Байден перед уходом запросит у конгресса новые средства на Украину
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден перед уходом с поста главы государства запросит у конгресса дополнительные деньги на поддержку Киева. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга советник главы Белого дома Джейк Салливан.
По его словам, в следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что хочет увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году.
Салливан отметил, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы США выделили Украине денежные средства на следующий год.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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