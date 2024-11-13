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Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области

Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области - 13.11.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области

Более двадцати солдат ВСУ из подразделений теробороны бросили свои позиции в Курской области и направились в сторону Сумской области, рассказали новостному... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:52+0300

2024-11-13T15:52+0300

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спецоперация на украине

всу

дезертирство

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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Более двадцати солдат ВСУ из подразделений теробороны бросили свои позиции в Курской области и направились в сторону Сумской области, рассказали новостному агентству РИА Новости в пророссийском подполье. "По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО бросило свои позиции в Курской области и сбежало в сторону Сум", - подчеркнул источник. Кроме того, отметил он, дезертирство становится все более распространенной тенденцией среди украинских военных.

https://1prime.ru/20241113/poteri-852795424.html

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всу, дезертирство