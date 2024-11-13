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Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области
Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области - 13.11.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области
Более двадцати солдат ВСУ из подразделений теробороны бросили свои позиции в Курской области и направились в сторону Сумской области, рассказали новостному... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:52+0300
2024-11-13T15:52+0300
2024-11-13T15:53+0300
спецоперация на украине
всу
дезертирство
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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Более двадцати солдат ВСУ из подразделений теробороны бросили свои позиции в Курской области и направились в сторону Сумской области, рассказали новостному агентству РИА Новости в пророссийском подполье. "По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО бросило свои позиции в Курской области и сбежало в сторону Сум", - подчеркнул источник. Кроме того, отметил он, дезертирство становится все более распространенной тенденцией среди украинских военных.
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всу, дезертирство
Спецоперация на Украине, ВСУ, дезертирство
Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области
Более 20 солдат ВСУ бежали за последние дни из Курской области в сторону Сум
КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Более двадцати солдат ВСУ из подразделений теробороны бросили свои позиции в Курской области и направились в сторону Сумской области, рассказали новостному агентству РИА Новости в пророссийском подполье.
"По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО бросило свои позиции в Курской области и сбежало в сторону Сум", - подчеркнул источник.
Кроме того, отметил он, дезертирство становится все более распространенной тенденцией среди украинских военных.
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день