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"Мнение ухудшилось": в Германии ополчились против украинских беженцев
"Мнение ухудшилось": в Германии ополчились против украинских беженцев - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Мнение ухудшилось": в Германии ополчились против украинских беженцев
Отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось с начала конфликта, у многих вызывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T08:31+0300
2024-11-13T08:31+0300
2024-11-13T08:32+0300
политика
германия
украинские беженцы
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось с начала конфликта, у многих вызывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий, рассказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он отметил, что на сегодняшний день на территории Германии остаются несколько сотен тысяч украинских беженцев, что, однако, меньше, чем в соседней Польше. Нимайер добавил, что государство должно и дальше принимать людей, спасающихся от конфликта."Но нужно было только показать украинский паспорт, и давали деньги без (необходимости) работы. Некоторые приехали на своих машинах. Да, они убегали с тем, что было. Но я говорил: "Почему нельзя заставить их сначала продавать машины?" Можно продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи. У многих немцев нет машины, или, по крайней мере, нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось. Некоторые безработные немцы мне говорили: "Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать". Люди так шутят, но настроения теперь против них (беженцев - прим. ред.)," - объяснил политик. Нимайер считает, что единственный способ урегулирования назревающих в обществе недовольств - прекращение конфликта и возвращение украинцев в свою страну.
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германия, украинские беженцы
Политика, ГЕРМАНИЯ, украинские беженцы
"Мнение ухудшилось": в Германии ополчились против украинских беженцев
Нимайер: отношение немцев к беженцам с Украины ухудшилось с начала конфликта
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось с начала конфликта, у многих вызывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий, рассказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день на территории Германии остаются несколько сотен тысяч украинских беженцев, что, однако, меньше, чем в соседней Польше. Нимайер добавил, что государство должно и дальше принимать людей, спасающихся от конфликта.
"Но нужно было только показать украинский паспорт, и давали деньги без (необходимости) работы. Некоторые приехали на своих машинах. Да, они убегали с тем, что было. Но я говорил: "Почему нельзя заставить их сначала продавать машины?" Можно продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи. У многих немцев нет машины, или, по крайней мере, нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось. Некоторые безработные немцы мне говорили: "Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать". Люди так шутят, но настроения теперь против них (беженцев - прим. ред.)," - объяснил политик.
Нимайер считает, что единственный способ урегулирования назревающих в обществе недовольств - прекращение конфликта и возвращение украинцев в свою страну.
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