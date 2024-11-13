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Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/brent-852800377.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель - 13.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 71 доллара, следует из данных... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:59+0300
2024-11-13T18:25+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 71 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 18.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,04%, до 71,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 29 октября опускался ниже 71 доллара. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,13%, до 67,34 доллара.За прошлую пятницу и понедельник нефть обеих марок подешевела на 5-6%, а во вторник ее стоимость слабо выросла. Рынки продолжают оценивать уровень спроса на сырье. Макроэкономические данные также могут оказывать влияние на котировки."Рынок ищет катализатор, чтобы вырваться вперед. В более широком смысле сокращение добычи ОПЕК+ оказывает некоторую поддержку ценам, в то время как макроэкономические реалии создают ограничения для них", - цитирует агентство Блумберг руководителя исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириана (Harry Tchilinguirian).В четверг инвесторы будут оценивать данные о запасах нефти в США. За неделю по 1 ноября показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей - до 427,7 миллиона.
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биржевые торги, нефть, brent, wti
Экономика, биржевые торги, Нефть, BRENT, WTI
17:59 13.11.2024 (обновлено: 18:25 13.11.2024)
 
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с 29 октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1% в среду, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 71 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,04%, до 71,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 29 октября опускался ниже 71 доллара. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,13%, до 67,34 доллара.
За прошлую пятницу и понедельник нефть обеих марок подешевела на 5-6%, а во вторник ее стоимость слабо выросла. Рынки продолжают оценивать уровень спроса на сырье. Макроэкономические данные также могут оказывать влияние на котировки.
"Рынок ищет катализатор, чтобы вырваться вперед. В более широком смысле сокращение добычи ОПЕК+ оказывает некоторую поддержку ценам, в то время как макроэкономические реалии создают ограничения для них", - цитирует агентство Блумберг руководителя исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингуириана (Harry Tchilinguirian).
В четверг инвесторы будут оценивать данные о запасах нефти в США. За неделю по 1 ноября показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей - до 427,7 миллиона.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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17:40
 
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