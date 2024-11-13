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В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах

В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах - 13.11.2024, ПРАЙМ

В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах

Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре увеличится по... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T21:10+0300

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2024-11-13T21:10+0300

экономика

сша

нефть

добыча нефти в сша

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 18 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,175 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Добыча в Пермском бассейне поднимется на 5 тысяч баррелей, до 6,425 миллиона, на формации Игл-Форд - на одну тысячу, до 1,201 миллиона, на Баккеновской формации - на 5 тысяч, до 1,326 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне увеличится на семь тысяч баррелей в сутки, до 192 тысяч. Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 31 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в декабре ожидается на уровне 11,253 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1% больше значения ноября. Также EIA ожидает в декабре роста добычи газа во всех этих районах на 120 миллионов кубических футов в сутки, до 85,594 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 16 миллионов кубических футов в сутки, до 110,915 миллиарда.

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сша, нефть, добыча нефти в сша