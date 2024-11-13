Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/dobycha-852806678.html
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах - 13.11.2024, ПРАЙМ
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах
Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре увеличится по... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T21:10+0300
2024-11-13T21:10+0300
экономика
сша
нефть
добыча нефти в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 18 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,175 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Добыча в Пермском бассейне поднимется на 5 тысяч баррелей, до 6,425 миллиона, на формации Игл-Форд - на одну тысячу, до 1,201 миллиона, на Баккеновской формации - на 5 тысяч, до 1,326 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне увеличится на семь тысяч баррелей в сутки, до 192 тысяч. Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 31 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в декабре ожидается на уровне 11,253 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1% больше значения ноября. Также EIA ожидает в декабре роста добычи газа во всех этих районах на 120 миллионов кубических футов в сутки, до 85,594 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 16 миллионов кубических футов в сутки, до 110,915 миллиарда.
https://1prime.ru/20241113/dobycha-852805246.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нефть, добыча нефти в сша
Экономика, США, Нефть, добыча нефти в США
21:10 13.11.2024
 
В США ожидают роста добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах

EIA: добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США вырастет на 0,2%

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре увеличится по сравнению с текущим месяцем на 18 тысяч баррелей в день, или на 0,2%, до 9,175 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.
Добыча в Пермском бассейне поднимется на 5 тысяч баррелей, до 6,425 миллиона, на формации Игл-Форд - на одну тысячу, до 1,201 миллиона, на Баккеновской формации - на 5 тысяч, до 1,326 миллиона баррелей в сутки. Добыча в Аппалачском бассейне увеличится на семь тысяч баррелей в сутки, до 192 тысяч.
Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 31 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в декабре ожидается на уровне 11,253 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1% больше значения ноября.
Также EIA ожидает в декабре роста добычи газа во всех этих районах на 120 миллионов кубических футов в сутки, до 85,594 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 16 миллионов кубических футов в сутки, до 110,915 миллиарда.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год
20:15
 
ЭкономикаСШАНефтьдобыча нефти в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала