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Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:03+0300
2024-11-13T19:03+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее. "Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России, экономика РФ
19:03 13.11.2024
 
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента

МЭР: инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее.
"Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции
11 ноября, 14:13
 
ЭкономикаРОССИЯМинэкономразвития РФинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
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