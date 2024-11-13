https://1prime.ru/20241113/inflyatsiya-852802087.html
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:03+0300
2024-11-13T19:03+0300
2024-11-13T19:03+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
инфляция в россии
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее. "Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.
https://1prime.ru/20241111/tsb-852734601.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_8807f7b12981271828fc9aa690b7ace5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России, экономика РФ
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента
МЭР: инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее.
"Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции