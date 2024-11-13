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Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента

Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента - 13.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56 процента

Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:03+0300

2024-11-13T19:03+0300

2024-11-13T19:03+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее. "Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.

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