https://1prime.ru/20241113/kabmin-852785062.html

Кабмин не поддержал проект об отмене штрафов за нарушение тонировки

Кабмин не поддержал проект об отмене штрафов за нарушение тонировки - 13.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин не поддержал проект об отмене штрафов за нарушение тонировки

Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T11:16+0300

2024-11-13T11:16+0300

2024-11-13T11:16+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект на отзыв направили депутаты ГД от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Согласно инициативе предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 КоАП, предусматривающую административную ответственность(штраф 500 рублей) за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. "Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - сказано в отзыве кабмина. Правительство уточнило, что в пояснительной записке приводятся примеры из международной практики, согласно которой в ряде стран, в том числе с отличным от России климатом, допускается тонировка задних и задних боковых стекол. При этом не учтено, что согласно требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, светопропускание ветрового стекла и иных стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Соответственно, тонировка задних и задних боковых стекол допускается. "Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 42 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090), запрещается эксплуатация транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", - сказано в документе. Административная ответственность за управление автомобилем при наличии неисправностей и условий, при которых его эксплуатация запрещена, за исключением некоторых случаев, указанных в частях 11 - 7 статьи 12.5 КоАП, установлена частью 1 этой статьи. Таким образом, в случае признания утратившей силу части 31 статьи 12.5 КоАП нарушение может быть квалифицировано по части 1 указанной статьи, поэтому проектируемые изменения не приведут к достижению цели, заявленной в пояснительной записке, заключает кабмин.

https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

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россия, авто