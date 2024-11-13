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Казахстан присоединился к декларации об увеличении атомной энергетики
Казахстан присоединился к декларации об увеличении атомной энергетики - 13.11.2024, ПРАЙМ
Казахстан присоединился к декларации об увеличении атомной энергетики
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году, сообщает в среду министерство энергетики республики. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:25+0300
2024-11-13T18:25+0300
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АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году, сообщает в среду министерство энергетики республики. "Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии к 2050 году - это наш важный шаг к устойчивому и экологически чистому будущему. Мы стремимся не только укрепить энергетическую безопасность, но и внести значительный вклад в глобальное снижение углеродных выбросов, сотрудничая с мировым сообществом для достижения общей цели", - заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в Баку в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29. В казахстанском минэнерго отметили, что республика рассматривает атомную энергетику как один из важных компонентов своего будущего энергобаланса, позволяющий достичь углеродной нейтральности к 2060 году, увеличить долю чистых источников энергии и обеспечить надёжное энергоснабжение. В рамках первого глобального обзора Парижского соглашения атомная энергетика была признана одним из ключевых решений для достижения цели по ограничению роста температуры на 1,5 °C. В настоящее время к декларации уже присоединились более 20 государств, среди них Армения, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Ямайка, Южная Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, ОАЭ, Великобритания, США и Казахстан.
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Энергетика, КАЗАХСТАН, атомная энергетика, АЭС
Казахстан присоединился к декларации об увеличении атомной энергетики
Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики
АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики к 2050 году, сообщает в среду министерство энергетики республики.
"Присоединение Казахстана к Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии к 2050 году - это наш важный шаг к устойчивому и экологически чистому будущему. Мы стремимся не только укрепить энергетическую безопасность, но и внести значительный вклад в глобальное снижение углеродных выбросов, сотрудничая с мировым сообществом для достижения общей цели", - заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов в Баку в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29.
В казахстанском минэнерго отметили, что республика рассматривает атомную энергетику как один из важных компонентов своего будущего энергобаланса, позволяющий достичь углеродной нейтральности к 2060 году, увеличить долю чистых источников энергии и обеспечить надёжное энергоснабжение. В рамках первого глобального обзора Парижского соглашения атомная энергетика была признана одним из ключевых решений для достижения цели по ограничению роста температуры на 1,5 °C.
В настоящее время к декларации уже присоединились более 20 государств, среди них Армения, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Ямайка, Южная Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, ОАЭ, Великобритания, США и Казахстан.
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